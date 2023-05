Les fans d’ITV Emmerdale exigent que les patrons agissent contre le comportement de triche de Mackenzie Boyd

Les téléspectateurs d’EMMERDALE demandent aux patrons d’ITV de prendre des mesures extrêmes contre Mackenzie Boyd et son comportement de triche.

L’idole a menti et manipulé Chloé, la mère de son bébé, et Charity, sa femme, et maintenant les fans de la série en ont assez et veulent qu’il parte – définitivement.

Les fans veulent un moyen extrême de se débarrasser de Mackenzie des Dales[/caption]

Le personnage d’Emmerdale, Mackenzie Boyd, et la vérité se sont finalement rattrapés lorsqu’il a admis qu’il avait non seulement trompé Charity, mais qu’il était également le père du bébé de Chloe Harris, Reuben.

Pendant des mois, Mack a caché son infidélité, a fait pression sur Chloé pour qu’elle se débarrasse de son bébé avant, finalement, de faire la paix avec la grossesse… et l’a exhortée à quitter complètement le village.

Pour couronner le tout, il a permis à l’adolescente Sarah Sugden (Katie Hill) de mentir à sa propre grand-mère pour éviter les conséquences.

L’épisode de mardi a vu Mack et Chloé emmener bébé Reuben se promener et discuter de leur situation.

Le manipulateur a dit à Chloé qu' »il ne regrettera jamais d’être le fils de ce petit garçon ». [talking about Reuben] papa. »

Chloé l’a alors exhorté à se battre pour son mariage, lui disant qu’il n’avait pas à tout perdre.

Bien que Chloé essaie clairement de voir le meilleur en lui, les téléspectateurs du feuilleton sont d’un avis différent et veulent qu’il soit tué.

S’adressant à Twitter, les fans du feuilleton ont demandé aux patrons d’ITV de le condamner à mort.

Une personne a écrit : « Mack est pathétique et dégoûtant. Peut-il être tué s’il vous plaît?

« En espérant que Mack et Chloé partent tous les deux en Écosse », a ajouté un autre spectateur mécontent.

Alors qu’une troisième personne a ajouté sans ambages: « Mack, à chaque épisode, vous vous faites plus d’ad *** head. »

« Il est temps de tuer Mack & Chloe, putain de merde, [sic]» a ajouté une quatrième personne.

Charity a eu le cœur brisé quand elle a découvert que son mari l’avait trompée[/caption]