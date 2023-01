Les fans disent tous la même chose alors que James Norton de Happy Valley apparaît dans The One Show

Le méchant de HAPPY VALLEY, James Norton, est apparu dans The One Show en grande pompe mercredi soir.

L’acteur est apparu sur le programme phare de la BBC pour promouvoir la nouvelle série du drame Sally Wainwright.

James Norton a surpris les fans lors de son apparition dans The One Show[/caption]

James, 37 ans, joue Tommy Lee Royce dans le drame policier britannique populaire.

Il a repris le rôle dans le troisième volet de la série télévisée basée dans le West Yorkshire.

Avant la diffusion du quatrième épisode ce week-end, il est apparu dans l’émission de chat pour discuter de la suite de son personnage.

Cependant, les fans, qui s’attendaient à voir le méchant robuste qu’ils avaient l’habitude de regarder à l’écran, n’ont pas obtenu ce qu’ils attendaient.

Les téléspectateurs de l’émission se sont précipités sur les réseaux sociaux pour déclarer à quel point l’acteur était très différent dans un cadre normal.

Un téléspectateur a déclaré: “Je ne sais pas à quoi je m’attendais, car je ne l’ai jamais regardé dans quoi que ce soit, mais je ne m’attendais pas à ce que James Norton sonne comme il le fait.”

Un deuxième a écrit: “James Norton dans la vraie vie est différent de ce que je m’attendais à ce qu’il soit.”

Pendant ce temps, un troisième a noté: “Un tel gentleman pour jouer The Dreaded Villain.”

Un quatrième a commenté: “James Norton a un côté méchant.”

Alex Jones et Jermaine Jenas se sont rendus sur les écrans de la BBC pour présenter l’édition de mercredi de l’émission.

Cependant, les fans ont été plus distraits par l’apparence de James alors qu’ils inondaient les médias sociaux de leurs évanouissements sur la star, qui remplacerait Daniel Craig en tant que 007.

Un fan a déclaré: «James Norton est absolument magnifique !!!”

Un deuxième jaillit : « Je viens de le surprendre dans le One Show de toutes choses et ça ne me dérange pas d’admettre que j’étais totalement hypnotisé par lui ! Ses lèvres et ses dents en particulier. Quel bel homme !”

Alors qu’un troisième a noté: “James Norton est si magnifique, rien de tel que l’horrible effrayant Tommy. Bon acteur.”

Pendant ce temps, un quatrième a commenté: «Eh bien maintenant. @jginorton me fait fondre comme du beurre.

Un cinquième s’est exclamé : “Mon choix pour le prochain James Bond, James Norton, sur The One Show. Il est délicieux.

Les fans ont été fascinés par l’apparence de James alors qu’il parlait de son nouveau drame[/caption] Bbc

Alex Jones et Jermaine Jenas ont présenté l’édition de mercredi de l’émission nocturne[/caption]