Les fans disent que Lady Gaga « devrait être en prison » après avoir joué au milieu de la foule alors qu’elle était malade du COVID

Lady Gaga se produit sur scène lors du Chromatica Ball Tour au Dodger Stadium le 10 septembre 2022 à Los Angeles, en Californie.

Lady Gaga pourrait perdre certains de ses petits monstres après avoir admis avoir continué plusieurs émissions après avoir été testé positif au COVID 19.

L’interprète de « Edge of Glory » a fait cette révélation lors d’une séance de questions-réponses à Los Angeles jeudi 23 mai, où elle célébrait la première de son Bal Gaga Chromatica concert spécial, fait ses débuts sur HBO. Et après avoir entendu ses aveux, certains ont déclaré qu’elle « devrait être en prison » pour les risques inutiles qu’elle a pris au nom de son équipe et de ses fans.

Selon Personnesl’artiste a admis avoir fait cinq représentations au Chromatica Ball après avoir contracté le coronavirus, sans toutefois préciser quels spectacles.

Dans une vidéo mise en ligne sur X, elle a expliqué qu’elle avait divulgué le diagnostic à chaque membre de son équipe, leur assurant qu’ils n’auraient pas à travailler ou à performer ce jour-là s’ils n’étaient pas à l’aise avec cela, mais qu’elle allait le faire. continuez le spectacle. « Je ne voulais tout simplement pas décevoir tous les fans », a-t-elle expliqué, défendant davantage la décision en suggérant que « les fans se mettaient tous en danger chaque jour en venant au spectacle » de toute façon.

Mais ceux qui regardaient chez eux n’étaient pas d’accord avec l’ambition ou la justification, et après que l’une d’entre elles ait partagé un extrait de l’émission où elle se promenait dans la foule chaque soir, une personne a déclaré : « elle devrait être en prison ».

D’autres ont estimé que cela allait trop loin, mais ont convenu : « Je ne pense pas que ce soit quelque chose dont vous puissiez vous vanter… »

« Ce n’est pas un flex », a affirmé une autre, tandis que quelqu’un d’autre s’est demandé « pourquoi diable diriez-vous cela » et s’est préparé à « des réactions négatives parce que vous mettez en danger non seulement votre santé et votre sécurité, mais celles de MILLIERS de personnes ». risque… »

« fille, sois sérieuse », a dit un autre. « tellement irresponsable. »

« C’est une honte », ont poursuivi les critiques, avant qu’une personne n’aille jusqu’à prédire qu’un « recours collectif » était « à venir ».

