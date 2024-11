Les fans d’iPod échappent au DRM d’Apple pour préserver 54 jeux perdus de l’ère de la molette cliquable

Même les mauvais jeux iPod à molette cliquable, comme le jeu presque impossible à contrôler de Sega. Sonic le hérisson port – pourrait trouver son propre public original parmi les sous-communautés de jeux, a soutenu Olsro. « Un [person] battre Âmes sombres utiliser des bongos DKdonc je ne serais pas surpris si la communauté du speedrun pouvait essayer de faire du speedrun sur certains de ces jeux étranges.

Cependant, plus que du divertissement, Olsro a déclaré qu’il y avait beaucoup d’intérêt historique à tirer de cette étrange période pré-iPhone dans l’histoire du jeu d’Apple. « Les jeux à molette cliquable étaient le reflet[ion] de cette période de jeu de jeux premium », a déclaré Olsro. « Sans publicités, conneries et micro-transactions et jouables entièrement hors ligne du début à la fin… Puis le marché a évolué [on iOS] avec des jeux premium moins chers comme Angry Birds avant d’être envahi de publicités partout et de monétisations agressives… »





Crédit: Reddit / ajgogo



Alors qu’Olsro se dit satisfait des 42 jeux qu’il a conservés (et surtout heureux de jouer Asphalte 4 encore une fois), il ne sera pas pleinement satisfait tant que sa machine virtuelle iTunes n’aura pas sauvegardé les 54 titres à molette cliquable pour la postérité. Il a comparé l’effort nécessaire pour compléter des ensembles de ROM de consoles de jeux classiques « que vous pouvez archiver quelque part pour être sûr de pouvoir jouer à n’importe quel jeu de votre choix à l’avenir (ou faire des recherches à ce sujet)… Obtenir l’ensemble complet crée également une dépendance dans termes de collection, comme tout autre type d’objet de collection. »

Mais les efforts de préservation d’Olsro pourraient avoir une limite de temps. Si Apple désactive les serveurs de réautorisation iTunes pour les iPod à molette cliquable, il ne pourra plus ajouter de nouveaux jeux à sa bibliothèque principale iPod à molette cliquable. « Il est désormais notoire qu’Apple ne se soucie pas d’annoncer la fermeture de serveurs pour des choses anciennes », a déclaré Olsro. « Si cette version d’iTunes meurt demain, ce projet de préservation sera arrêté. Aucun nouveau jeu ne sera ajouté. »

« Nous ne savons pas combien de temps il nous reste pour y parvenir, donc il n’y a pas de temps à perdre », a déclaré Olsro. a écrit sur Reddit. Les joueurs iPod qui souhaitent l’aider peuvent le contacter via son compte Discord, inurayama.