Les fans d’Imlie ont le dernier mot alors que l’absence de Fahmaan Khan-Sumbul Touqeer fait considérablement chuter les TRP de Ravivaar avec Star Parivaar [Read Tweets]

Les fans d’Imlie veulent voir Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer ensemble sur toutes les plateformes. Le fandom a constamment écrit à la maison de production et à la chaîne pour retenir Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer en tant que couple principal de la série. Les deux ont une chimie incroyable et sont un délice à regarder sur n’importe quelle plate-forme. Les TRP de Ravivaar avec Star Parivaar sont passés de 2,2 à 1,6 lors de l’épisode du week-end dernier. Eh bien, le couple Imlie n’a pas pu être présent pour la spéciale Janmashtami. Mais ils vont venir pour les célébrations de Ganpati dans l’émission. Les fans d’Imlie ont le dernier mot.

Le fandom prouve qu’ils sont sérieux. Bien qu’ils soient d’accord avec un saut de génération ou une nouvelle histoire, le seul souhait est d’avoir Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer dans la série. Le producteur Gul Khan fait face à des commentaires désagréables. D’autres ont dit qu’il y avait un programme personnel derrière une telle décision, mais toutes ces affirmations sont sans fondement. Jetez un œil à ce que les gens ont tweeté sur les réseaux sociaux…

Acha hai bohot achcha hai Trp augmenté … Nacho ???? Déclenchement en ligne n°1 avec 43.0 BRAC trp n° 4 avec 2.1 Chef de machine à sous Le trp RWSP a diminué …. découvrir la raison ?#imlie@StarPlus temps hai avi v https://t.co/6LCCS78DMe Azad Chirya (@AzadChirya) 25 août 2022

1.RWSP a réduit le TRP de 2,2 à 1,6. RAISON, absence de #SuMaan 2. #Imlieleader des machines à sous et n ° 4 des graphiques BARC en raison de #Arylie #AryanSinghRathore@StarPlus Vous deviendrez la risée de la décennie si vous dansez selon la décision de PH qui est purement faite comme un programme de haine ??????? (@HarshiJ08) 25 août 2022

trp RWSP est diminué car il n’y a pas #SuMaan Il n’y a personne qui fait des choses enfantines pour divertir..il n’y a personne qui se bat comme gentiment.. #imlie Sonia (@Soniabnsal) 25 août 2022

@StarPlus #Imlie 2.1 TRP avec Slot Leader .. La chaîne va toujours écouter cette Mad Producer lady n remove #AryanSinghRathore n #Arylie Vois juste le pouvoir de cet homme Ne tuez pas Golden Ghoose comme ça Arrêtez Gen Leap #Imlie si besoin changer le PH Bt ne cassez pas la configuration ds pl@4lionsfilms https://t.co/lwpeya2EMG Quête de (@itsonlyrimi) 25 août 2022

#imlie dans le top 4, leader de la machine à sous la plus difficile de Sp et baisse importante du RWSP Que faire de plus @StarPlus besoin de comprendre que SUMBUL et FAHMAAN sont des trp garners et sont aimés par des millions ABANDONNER le saut Gen, CONTINUER avec ARYLIE Divya S (@s_dnair429) 25 août 2022

Eh bien, nous sommes sûrs que même les parties prenantes réfléchiront sérieusement à la question. Imlie est un spectacle toujours réussi. Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer Khan ont créé une magie appréciée par des millions de personnes.