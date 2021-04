Les fans d’HORROR ont été laissés « hurlant et tremblant » après The Conjuring: The Devil Made Me Do It a sorti sa première bande-annonce.

Le film est une suite du film original de 2013 et son suivi, The Conjuring 2 en 2016.

6 Les fans d’horreur ont été laissés « hurlant et tremblant » à cause de la nouvelle bande-annonce du troisième film de The Conjuring

Patrick Wilson et Vera Farmiga reprennent leurs rôles d’enquêteurs et d’auteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren, et la bande-annonce semble prête à fournir aux fans de la franchise beaucoup de chocs et de frayeurs.

On voit un jeune homme marchant sur le bord de la route couvert de sang, avant d’être inculpé d’un meurtre qu’il ne croit pas avoir commis.

Ses proches pensent également que ce qui s’est passé ce jour-là n’était pas lui, et bientôt Vera lui dit que sa famille aurait pu être maudite.

À un moment donné, un jeune garçon est vu allongé sur un lit à eau avant qu’une main n’éclate et l’attrape.

6 Le nouveau film s’appelle The Conjuring: The Devil Made Me Do It

6 Patrick Wilson et Vera Farmiga sont de retour en tant qu’investigateurs et auteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren

6 Un moment effrayant a vu un garçon attrapé par une main traversant un lit à eau

6 Lorraine révèle que « quelque chose de terrible » s’est passé dans les bois – jamais bon signe

Puis Vera découvre que « quelque chose de terrible » s’est produit dans les bois.

Les séquences s’accumulent ensuite dans la bande-annonce, laissant les fans trembler à la fin.

S’adressant à Twitter, on a écrit: « NOUS AVONS TOUS SCREAMED ».

Un autre a ajouté: « Cela ressemble au film de conjuration le plus effrayant à ce jour! Cela me rappelle The Exorcist! Ed ferait mieux de sauver Lorraine de tomber de cette haute falaise à mort! »

6 Le film a effrayé et excité les fans de la franchise dans une égale mesure

Un troisième a tweeté: « GUYD IL SHAKING. »

Pendant ce temps, un quatrième a écrit: « HOLY S ** T CECI EST AMAZING. Ça a l’air si bon! Et terrifiant! OUI! »

The Conjuring: The Devil Made Me Do It, sera dans les salles et sur HBOMax à partir du 4 juin.