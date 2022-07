“Les fans devraient être vraiment excités” La star des Gunners, Emile Smith-Rowe, règne sur les nouvelles recrues d’Arsenal

Par Ben Brown









La starlette d’Arsenal, Emile Smith-Rowe, a averti que les fans d’Arsenal “devraient être vraiment ravis” de la nouvelle signature de Fabio Vieira, et a salué le “fantastique” Gabriel Jesus avant la nouvelle saison de Premier League.

Les Gunners ont signé Vieira du FC Porto dans le cadre d’un accord qui a surpris tout le monde, le joueur de 22 ans signant un contrat de cinq ans dans le nord de Londres.

Et, s’adressant au London Evening Standard, Smith-Rowe a averti que malgré la surprise entourant la signature, Vieira n’est pas du genre à prendre à la légère.

“Il ressemble beaucoup [to Bernardo Silva]”, a expliqué l’Anglais. “C’est un très bon passeur, son pied gauche est très bon et il aime créer des buts et les marquer lui-même.

“J’ai déjà joué contre lui au niveau international, donc je ne peux pas parler assez de lui, et les fans devraient être vraiment excités”, a-t-il ajouté. “A l’Euro des moins de 21 ans, ils [Portugal] nous a battus 2-0 et il était incroyable dans ce match.

Officiel : Arsenal a finalisé la signature du milieu de terrain portugais Fabio Vieira du FC Porto sur un contrat à long terme, devenant ainsi la deuxième signature estivale du club. Bienvenue à Arsenal, Fabio ! #afc pic.twitter.com/xC6GT5M5bk – afcstuff (@afcstuff) 21 juin 2022

Jésus sujet à de grandes louanges

Pendant ce temps, Smith-Rowe a également fait l’éloge du nouvel attaquant Gabriel Jesus, qui a marqué trois fois en deux matches amicaux de pré-saison jusqu’à présent.

Le joueur de 22 ans a révélé que le Brésilien s’était parfaitement installé et qu’il avait déjà l’impression de faire partie de l’équipe depuis un certain temps alors qu’il n’était arrivé que cet été.

“Il a été fantastique depuis son arrivée, j’ai l’impression qu’il est ici depuis quelques années”, a expliqué Smith-Rowe.

“Tout le monde sait à quel point il est bon et nous avons hâte de commencer avec lui. Man City est un grand club et il a beaucoup gagné récemment. “Ce serait bien s’il pouvait apporter ça [winning] mentalité et aidez-nous.

