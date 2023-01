Les fans devraient espérer que le football NFL de qualité sera de retour en 2023

Avec le licenciement de Joe Lombardi, les Chargers de Los Angeles sont l’une des rares équipes qui peuvent à nouveau s’attendre à un football de qualité en 2023.

Plus tard nous entrons dans la saison NFL et dans les séries éliminatoires, plus cela peut être moche pour certaines franchises.

Après le lundi noir, quand il est de tradition pour certaines équipes de licencier leurs entraîneurs en chef, nous voyons de nombreux autres licenciements avoir lieu dans toute la ligue. Qu’il s’agisse de directeurs généraux, de coordonnateurs ou d’entraîneurs de poste, les licenciements continuent d’affluer au fil des jours.

Mardi, les Chargers de Los Angeles a choisi de tirer le coordinateur offensif Joe Lombardi après l’effondrement de l’équipe dans la seconde moitié du match Wildcard de samedi contre les Jaguars de Jacksonville. Après avoir mené 27-0, l’offensive de Lombardi a été surclassée 31-3, renvoyée à la maison après ce qui semblait être un début prometteur pour leurs séries éliminatoires.

Avec le licenciement de Lombardi, cela fait un énorme six ouvertures de coordinateur offensif à travers la NFL.

Cela fait six ouvertures de coordinateur offensif de la NFL – Chargers, Commanders, Titans, Rams, Jets, Patriots. De nombreuses équipes réorganiseront leur attaque offensive en 2023. – Jeremy Fowler (@JFowlerESPN) 17 janvier 2023

Les ouvertures actuelles des coordonnateurs offensifs peuvent redonner aux fans l’espoir d’un football offensif de qualité en 2023

En regardant les ouvertures actuelles, nous pourrions être encore plus marqués lors de la prochaine saison régulière. Jetons un coup d’œil rapide aux possibilités.

Chargeurs : Un coordinateur offensif entrant hérite de l’un des meilleurs jeunes quarts du jeu aujourd’hui avec Justin Herbert.

Commandants : On pourrait dire que c’est une équipe qui est à un quart-arrière de la compétition. Des meneurs de jeu comme Terry McLaurin, Jahan Dotson, Brian Robinson et Antonio Gibson sont déjà dans le giron.

Titans : Quelqu’un a-t-il entendu parler d’un type du nom de Derrick Henry ?

Béliers : Sous Sean McVay et avec Matthew Stafford et Cooper Kupp, espérons-le, en bonne santé, ce travail pourrait conduire quelqu’un à un futur concert d’entraîneur-chef.

Jets : Une infraction mettant en vedette une paire de candidats potentiels à la recrue offensive de l’année à Garrett Wilson et Breece Hall, ce dernier revenant d’une blessure en 2023.

Patriotes : Disons simplement que n’importe qui sera meilleur que Matt Patricia en matière de play-call.

À première vue, vous pourriez ne pas penser que tous ces emplois sont aussi attrayants qu’ils le sont réellement. Avec les bons entraîneurs en place, les six infractions ci-dessus pourraient atteindre de nouveaux sommets en 2023, et les fans seraient plus ravis que jamais.