Les fans d’Escape to the Chateau sont stupéfaits alors que Dick et Angel Strawbridge annoncent une nouvelle émission après leur séparation de Channel 4

Les fans de ESCAPE to the Chateau ont été stupéfaits lorsque Dick et Angel Strawbridge ont annoncé une nouvelle émission après leur séparation de Channel 4.

Il a été confirmé le mois dernier que Channel 4 ne travaillerait plus avec les Strawbridges.

Le couple s’était associé au réseau pour Escape to the Chateau et sa série dérivée, Escape to the Chateau: DIY, mais a fait l’objet d’une enquête sur des affrontements avec des producteurs de Two Rivers Media.

Mais malgré le drame récent, le couple se tourne vers l’avenir et de nouveaux projets, dont une tournée au Royaume-Uni.

S’adressant à leur compte Instagram officiel, Dick et Angel ont annoncé : « Nous sommes ravis d’annoncer notre toute nouvelle tournée au Royaume-Uni : Forever Home (avec le nitty gritty) !!

« Cela fait près d’un an que nous sommes en train de planifier et nous étions tout simplement impatients de vous annoncer que nous prenons la route pour notre plus grande tournée théâtrale de tous les temps !

« Emmener notre famille sur la route a été un honneur et un plaisir complet. Notre première tournée théâtrale en 2020; Dare To Do It, était une inconnue complète.

« C’était une leçon d’humilité, non seulement pour le nombre d’entre vous qui sont venus nous voir, mais aussi pour les histoires que vous nous avez racontées lorsque nous avons eu la chance de nous faire un câlin par la suite ! »

Ils ont poursuivi: «Dans le nouveau Tour, nous explorons pourquoi et comment nous avons osé le faire, approfondissons notre segment classique de démystification et d’appâts cliquables (toujours l’un de nos préférés, car nous arrivons à remettre les pendules à l’heure!) . Ce sera une soirée interactive de plaisir et de jeux, surtout maintenant que nous pouvons vous retrouver sur scène !!

«Nous ne pouvons tout simplement pas attendre, et heureusement, cette fois, nous pourrons nous embrasser après le spectacle lors de la« rencontre et de l’accueil ». Si vous êtes venu à notre première tournée, vous saurez qu’on traîne jusqu’à ce qu’on dise bonjour à tout le monde, ou qu’on nous vire du théâtre !

L’annonce intervient alors qu’il a été révélé que Dick et Angel ont fermé leur entreprise Escape To The Chateau.

Château-de-la-Motte Husson Limited sera fermé dans les deux prochains mois après que Dick et Angel auront signé une ordonnance de «radiation volontaire» du registre de la Companies House.

Les fans du couple et de leur manoir français ont pu célébrer leur cérémonie de mariage sur le site spectaculaire.

Cependant, à la suite de l’avis de liquidation, ceux-ci ont maintenant été annulés et les journées de jardinage et les visites sont marquées comme indisponibles.

