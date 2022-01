Les fans d’Escape to the Chateau se déchaînent après avoir eu un aperçu des coulisses de la nouvelle série

Les fans d’ESCAPE to the Chateau étaient ravis de voir un aperçu des coulisses de la nouvelle série.

L’émission de Channel 4 suit le voyage de Dick et Angel Strawbridge pour rénover leur maison française emblématique.

Twitter

Les fans d’Escape to the Chateau étaient ravis de voir un aperçu de la nouvelle série[/caption]

La nouvelle photo montrait que l’adorable duo se tenait dans leur jardin alors qu’ils bravaient les conditions météorologiques maussades.

Portant des imperméables, les couples ont été vus en train de discuter intensément pendant que les caméramans les filmaient.

La page Twitter officielle du Château a écrit: « Un retour bruineux au tournage de la dernière série d’Escape to The Chateau.

« Le jardin clos est toujours beau, quel que soit le temps qu’il fait ! #throwbackthursday#escapetothechateau.

Les fans de la populaire émission ont été ravis de voir un extrait de la série à venir.

L’un d’eux a écrit : « J’ai hâte de voir la famille Strawridge. J’aurais aimé que ce soit un savon, voyez-le plus souvent.

Un autre a posté: « J’ai hâte de voir la nouvelle série. »





Un troisième fan a commenté avec effronterie: « Non, c’était si gros… Dick dit. »

Cela vient après que le couple a révélé qu’ils étaient sur le point de parcourir le Royaume-Uni de long en large pour partager leurs histoires sur leur aventure en France jusqu’à présent.

Le couple a partagé une mise à jour pour annoncer qu’il ne restait que quelques semaines avant de prendre la route.

S’adressant à Instagram, les Strawbridge ont mis en ligne une adorable photo de famille alors qu’ils révélaient la nouvelle passionnante.

La légende disait : « Nous pouvons à peine le croire, mais dans quelques semaines, Dick Angel, Arthur et Dorothy seront sur la route, prêts pour leur tournée Dare To Do It !

« Dorothy a organisé toutes ses tenues et le niveau d’excitation dans la maison Strawbridge est à son comble ! about: blank

« Avez-vous pris votre place pour la soirée, où allez-vous voir les Strawbridge ?

Leur tournée comprendra des escales à Édimbourg, Liverpool, Cardiff et Belfast.

Les fans étaient tout aussi ravis d’entendre la nouvelle, avec des dizaines de leurs fans inondant la section des commentaires.

À côté d’un emoji représentant un cœur, un fan a écrit : « Vous êtes tous beaux, si vous venez faire une tournée en Irlande, notre chorale Gospel vous réservera le meilleur accueil. »

Quelqu’un d’autre a ajouté: « Magnifique adorable Arthur aussi. Son petit sourire et son petit rire font toujours sourire mon cœur.

Malgré les circonstances excitantes, nous sommes sûrs que la famille sera triste de laisser derrière elle son environnement digne de la royauté, bien que temporairement.