Les fans d’Escape to the Chateau disent tous la même chose après avoir jeté un premier coup d’œil au relooking de Noël de la propriété Channel 4

Les fans de ESCAPE to the Chateau ont tous dit la même chose alors que Dick et Angel Strawbridge partagent un premier aperçu de leur maison française après une cure de jouvence pour Noël.

Le programme de style de vie populaire de Channel 4 voit la famille entreprendre la tâche colossale de rénover un château de 45 chambres dans le nord-ouest de la France.

Canal 4

La famille Escape to the Chateau est connue pour décorer leur maison française pendant la période des fêtes[/caption]

Instagram

Ils ont partagé une photo de leur château après un relooking de Noël[/caption]

Au cours de la dernière série, Dick et Angel ont construit une cuisine d’été dont eux et leurs amis pouvaient profiter tout au long de l’année.

Le couple a partagé une belle photo d’elle que leur maison française s’occupe après lui avoir donné une cure de jouvence de Noël sur les réseaux sociaux.

Ils ont légendé le message : “Décembre est arrivé et les calendriers de l’Avent ont été ouverts ! Noël est un moment de joie et de fête au Château… il sera bientôt paré de feuillages et de décorations, un lieu vraiment magique pendant la période des fêtes.

Postant à leurs 257 000 abonnés sur Instagram, les stars de Channel 4 ont partagé une photo de leur sapin de Noël et les fans ne pouvaient s’empêcher de dire à quel point il était “beau”.

En savoir plus sur ETTC NOUVEAU CHAPITRE L’évasion au château de Dick Strawbridge choque Angel avec une idée qui change la vie cuisinier chaud Les fans d’Escape to the Chateau s’évanouissent devant le beau fils de Dick Strawbridge, James

Un fan a écrit: “Comme c’est somptueusement confortable! Passez un merveilleux Noël”

Un autre a commenté: “J’adore ça. Ça a l’air fabuleux.

Un troisième fan a ajouté: “J’adore ça. J’espère que nous verrons cela sur la saison en cours. Bon mois de décembre à vous tous.

Un quatrième a jailli: “Quel bel arbre.”

Un cinquième a convenu: «C’est absolument magnifique. wow.”

Le poste de relooking de la maison de Noël de la famille vient après que Dick et Angel aient récemment révélé leur superbe cuisine extérieure après les rénovations de leur maison.

D’autres rénovations comprenaient la pose et le jointoiement des pavés et Dick a fabriqué une étagère en bois et a réutilisé le chêne de rechange pour contenir des casseroles et des poêles dans la cuisine.

Canal 4

Dans le dernier épisode, le couple a dévoilé son nouvel espace de divertissement en plein air[/caption]

Canal 4

Dick a fabriqué une étagère en bois et a réutilisé le chêne de rechange pour contenir les casseroles et les poêles dans la cuisine[/caption]