Les fans des Yankees s’effondrent après que New York ait donné une avance de 5-1 aux Orioles

Les Yankees semblaient naviguer contre les Orioles avec une avance de 5-1 après six manches. Ensuite, les fans ont été frappés au visage par un grand retour de Baltimore.

Cela ressemblait à la nuit des Yankees de New York à nouveau dans le Bronx contre le rival des Orioles de Baltimore mercredi. En six manches, les Yankees avaient une avance de 5-1 alors que Gleyber Torres a brisé une paire de circuits, Isiah Kiner-Falefa s’est amusé avec son propre circuit, et Nestor Cortes s’occupait, n’accordant que trois coups sûrs, un marche et une course.

Ensuite, les roues sont complètement tombées.

Le sommet du septième a commencé avec Cortes marchant Anthony Santander, concédant un simple à Austin Hays, puis abandonnant une bombe à trois points à Adam Frazier qui a ouvert la voie à sa sortie.

Malheureusement, l’enclos des releveurs des Yankees n’a pas arrangé les choses, car Jimmy Coredero est entré et a abandonné la tête sur un doublé de Gunnar Henderson qui a porté le score à 6-5, laissant deux points alors qu’il était tiré. Albert Abreu est finalement sorti de la manche – mais pas avant d’avoir accordé une mouche sacrificielle et une paire de simples qui ont abouti à deux autres points et les Orioles menaient 9-5 après le cadre.

Même si New York a essayé de préparer un retour, ce n’était pas suffisant car cette manche désastreuse a conduit à une victoire 9-6 pour Baltimore.

Les fans des Yankees ont laissé échapper toute leur colère après avoir perdu la tête contre les Orioles

Les Yankees ont permis aux O de réaliser leur manche la plus marquante depuis septembre 2021 alors que New York a perdu la tête mercredi soir et que les hommes à fines rayures ont indéniablement étouffé celle-ci.

Ce sentiment a été ressenti par une abondance de fans des Yankees, dont beaucoup semblaient simplement laisser sortir toute leur colère et leurs frustrations après l’avance perdue et la perte éventuelle.

Je ne vais pas m’en prendre à Boone pour garder Nestor. Il était à 77 lancers. Il a atteint le sommet de la commande pour la troisième fois. Il essaie de sauver son stylo. Nestor devait exécuter une meilleure IMO. Peut-être qu’il n’est pas complètement allongé ou quelque chose comme ça. Je pouvais voir la pensée de Boone. – Randy Wilkins (@pamsson) 25 mai 2023

Je veux juste souligner les deux releveurs après que Nestor n’ait pas fait leur travail. – Randy Wilkins (@pamsson) 25 mai 2023

Wtf est avec Nestor à court d’essence à environ 80 emplacements cette année ? Il était en croisière ce soir et puis il vient de finir. Il est tellement bizarre – Stanzo (@ncostanzo24) 25 mai 2023

L’enclos des releveurs est passé, Nestor naviguait avec un compte de pas de capot… Je jure qu’il n’est pas nécessaire de crier à propos de Boone pour tout https://t.co/w2TZGJLUSu – DJ (en attente du candidat #Ravensflock) (@kingdj_5297) 25 mai 2023

Cette défaite fait très mal. Nestor doit trouver un moyen d’approfondir les jeux sans abandonner une tonne de dégâts. Vous êtes censé donner de la longueur à votre équipe en tant que partant et son nombre de lancers était en pleine forme avant d’affronter Frazier. Gagnez juste demain et prenez la série. je serai plus… – Dillard Barnhart (@BarnHasSpoken2) 25 mai 2023

Perte absolument brutale. La gestion de l’enclos des releveurs de Boone est un énorme problème, mais Nestor ne devrait pas obtenir de laissez-passer pour ne pas être efficace après 80 lancers. L’attaque a eu sa chance de nous ramener dans ses bases en a chargé une et a échoué. Rincez-le et gagnez la série demain – Earl la perle (@YankeesFanEarl) 25 mai 2023

Il n’y a pas toujours de blâme à rejeter Mais à mon avis, la personne la plus clairement à blâmer pour le stylo surmené, le manque d’options, le besoin de pousser Nestor en territoire de lutte, c’est Domingo, un allemand flippant Ne pensez pas que les fans le détestent assez pour le lien dans lequel il a mis l’équipe —Srechter (@Srechter7) 25 mai 2023

Certains fans veulent blâmer Aaron Boone, certains veulent blâmer Nestor Cortes, certains veulent blâmer Domingo German, et certains sont simplement mécontents.

C’est compréhensible après un match comme ça, sans aucun doute. Mais s’il y a une doublure argentée à considérer pour les fans des Yankees, c’est qu’ils peuvent toujours remporter la série avec une victoire jeudi.