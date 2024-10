Les fans des Yankees qui ont interféré avec la capture de Mookie Betts ont été interdits d’assister au cinquième match des World Series

La Ligue majeure de baseball a interdit aux deux fans des Yankees de New York qui ont saisi le gant du voltigeur droit des Dodgers de Los Angeles, Mookie Betts, l’ont ouvert et a secoué le baseball, d’assister au cinquième match de la Série mondiale au Yankee Stadium mercredi soir, a déclaré un porte-parole de la ligue. L’Athlétisme.

Austin Capobianco, 38 ans, du Connecticut, a été expulsé après l’incident survenu lors de la première manche de la victoire 11-4 des Yankees lors du quatrième match, mardi soir. Un autre fan, identifié par ESPN comme étant John Peter, a été expulsé aux côtés de Capobianco.

« Eh bien, A pour effort. » L’interférence des fans a été invoquée lors de ce jeu où un fan des Yankees a tenté de retirer le ballon du gant de Mookie Betts après un retrait. pic.twitter.com/iZ6taImncd – FOX Sports : MLB (@MLBONFOX) 30 octobre 2024

Les Yankees ont abordé la situation dans un communiqué mercredi après-midi.

« Hier soir, deux supporters ont été expulsés du Yankee Stadium pour contact physique flagrant et inacceptable avec le voltigeur des Dodgers Mookie Betts », indique le communiqué. « La sûreté et la sécurité des joueurs, des supporters et du personnel du stade sont l’élément fondamental de chaque événement organisé au Yankee Stadium, et elles ne peuvent être compromises.

« Ce soir marque le dernier match à domicile de l’année, et nous voulons que chaque once de passion de nos fans soit exposée. Le Yankee Stadium est connu pour son énergie et son intensité, mais l’exubérance de soutenir son équipe ne peut jamais dépasser la limite et mettre intentionnellement les joueurs en danger physique. Les Yankees et la Major League Baseball maintiennent une politique de tolérance zéro envers le type de comportement affiché hier soir. Ces fans ne seront pas autorisés à assister au match de ce soir à quelque titre que ce soit.

L’Association des joueurs de la Ligue majeure de baseball a contacté directement la MLB et les a encouragés à interdire les deux fans pour le cinquième match, selon une source informée des discussions.

« La MLBPA prend très au sérieux la sûreté et la sécurité des joueurs, y compris et surtout au stade de baseball », a déclaré le directeur exécutif de la MLBPA, Tony Clark, dans un communiqué. « Comme pour tout incident survenu au stade qui affecte les joueurs, nous sommes en contact régulier avec les responsables de la sécurité de la Ligue depuis l’incident d’hier soir et suivrons de près la réponse à cet incident et les mesures de protection prises à partir de ce soir. »

Darren Capobianco a déclaré que son frère, Austin, était détenteur d’un abonnement aux Yankees. Un porte-parole de l’équipe a déclaré qu’il n’avait pas été déterminé quelles mesures supplémentaires, le cas échéant, seraient prises concernant l’avenir de leurs billets. Austin Capobianco n’a pas répondu aux SMS de L’Athlétisme sollicitant des commentaires mercredi matin.

Après le jeu, Capobianco a tenté de faire valoir auprès de la sécurité du stade que le gant de Betts avait atteint le territoire des fausses balles.

En fin de première manche, alors que les Yankees perdaient 2-0, le premier frappeur Gleyber Torres a lancé un pop élevé dans le territoire des fautes du champ droit. Lorsque Betts a attrapé le ballon avec son gant au-dessus du mur rembourré, Capobianco a saisi le gant de Betts à deux mains, l’a ouvert, a atteint l’intérieur avec sa main droite et a renvoyé le ballon sur le terrain. Les arbitres ont statué sur l’interférence des supporters et Torres était absent.

« Cela n’a pas d’importance », a déclaré Betts lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà vu des fans agir de manière aussi agressive. « Nous avons perdu, ce n’est pas pertinent, je vais bien, il va bien, tout va bien. Nous avons perdu le match, c’est ce sur quoi je me concentre, tourner la page. Tout va bien.

(Photo : Al Bello/Getty Images)