Les fans des Yankees expulsés après avoir retiré le ballon du gant de Mookie Betts lors des World Series – National

Deux supporters du Yankee Stadium ont été expulsés du quatrième match des World Series après un a arraché une fausse balle du gant du voltigeur droit des Dodgers de Los Angeles, Mookie Betts, mardi soir.

Betts a sauté sur le mur en territoire des fautes et a d’abord attrapé le pop-up de Gleyber Torres dans la première manche, mais un fan au premier rang avec un maillot de route gris des Yankees a attrapé le gant de Betts à deux mains et a retiré le ballon. Un autre fan a attrapé la main non gantée de Betts.

Betts a réagi avec colère et Torres a été immédiatement dénoncé pour interférence des fans.

« Quand il s’agit de la personne en jeu, cela n’a pas d’importance », a déclaré Betts. « Nous avons perdu. Ce n’est pas pertinent. Je vais bien. Il va bien. Tout est cool. Nous avons perdu le match et c’est sur cela que je me concentre. Il faut tourner la page et se préparer pour demain.

Les Dodgers avaient alors une avance de deux points sur le circuit de deux points de Freddie Freeman, mais les Dodgers n’ont pas pu effectuer un balayage et ont subi une défaite de 11-4 contre les Yankees.

«Je n’ai jamais rien vu de pareil», a déclaré le lanceur recrue des Dodgers Ben Casparius. « C’est assez intéressant. C’était évidemment très tôt dans le match, donc je pense que cela a donné le ton.

C’était la deuxième fois que Torres était au bâton touché par l’interférence des fans lors de ces World Series. Avec deux retraits lors de la neuvième manche du premier match au Dodger Stadium, Torres a frappé un ballon dans le champ gauche, et un fan a tendu la main et a attrapé le ballon. Torres a obtenu un doublé.

Torres a ensuite frappé un circuit de trois points au champ droit pour les derniers points de New York.