Les fans des White Sox sont furieux, Michael Kopech écoute enfin les entraîneurs des Dodgers

Le lanceur de relève des Dodgers de Los Angeles, Michael Kopech, possède une balle rapide d’élite. Sa vitesse de balle rapide se classe dans le 99e percentile de la MLB et il s’est beaucoup appuyé sur le lancer cette saison.

Kopech est arrivé à Los Angeles en provenance du sud de Chicago à la date limite des échanges et, comme ses autres coéquipiers des White Sox, il a connu des difficultés. Il a affiché une moyenne de points mérités de 4,74 en 43,2 manches. Mais les Dodgers ont vu le potentiel de sa balle rapide et ont effectué l’échange malgré ses statistiques peu impressionnantes.

Le transfert a été payant pour LA, en partie parce que Mark Prior et le staff techniquelui a demandé de lancer sa balle rapide moins. Kopech a une moyenne de points mérités de 0,53 avec 21 retraits au bâton et quatre buts sur balles en 17 manches depuis qu’il a été échangé aux Dodgers.

Lancer moins de balles rapides a été un thème récurrent dans la MLB cette année. L’entraîneur des lanceurs des Red Sox, Andrew Bailey, a exprimé ouvertement son opinion sur la balle rapide et a encouragé son club à en lancer moins souvent. Les frappeurs de la MLB se sont adaptés aux lancers à grande vitesse et peuvent facilement marquer un tir raté à quatre coutures, mais les lancers cassants et hors vitesse sont moins prévisibles.

Sam Blum et Eno Sarris de L’Athlétique Le parcours de Kopech, qui a commencé à moins lancer de balles rapides à Chicago, s’est poursuivi lorsqu’il a rejoint l’organisation des Dodgers. Le droitier n’a pas immédiatement suivi les conseils du staff des White Sox, mais cela a clairement fonctionné pour lui : même sans écouter ni lancer très bien, Kopech s’est retrouvé dans une équipe en lice.

Le cutter amélioré de Kopech est devenu le pendant crucial de son quatre coutures fulgurantes et le rend d’autant plus mortel. Cela l’aide à se frayer un chemin vers un rôle plus important alors que LA se rapproche des séries éliminatoires.

Evan Phillips a connu une période difficile en tant que stoppeur des Dodgers en juillet, lorsqu’il a affiché une moyenne de points mérités de 11,74 en 10 apparitions. Il a depuis ramené ses chiffres sur terre après avoir affiché une moyenne de points mérités de 0,73 en 12,1 manches en août et n’a pas concédé de point en septembre, mais Kopech a été constant depuis son arrivée à Los Angeles.

Où qu’il lance alors que les Dodgers se battent pour les playoffs, ils ont la version de Kopech que les White Sox auraient pu utiliser toute la saison. S’il avait lancé quelques lanceurs de plus à Chicago, peut-être qu’ils auraient un total de victoires supérieur à 30.