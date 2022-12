Les fans des Traîtres sont restés stupéfaits par la tournure brutale du choc

Les FANS des traîtres ont été stupéfaits par l’annonce d’une tournure choquante de l’émission de téléréalité de la BBC.

L’émission BBC One est devenue le dernier succès de la télé-réalité et s’est avérée un sujet de discussion parmi les téléspectateurs en ligne.

The Traiters est sur le point d’introduire une nouvelle tournure de choc[/caption]

Amanda est devenue une favorite des fans de la série[/caption]

Les fans sont maintenant prêts à avoir droit à une autre tournure de l’histoire alors qu’un clip teaser pour le prochain épisode a promis une fin explosive.

Amanda et Wilfred ont joué au jeu en tant que traîtres cachés parmi le reste de la distribution et n’ont jusqu’à présent pas été détectés dans leur bataille pour rester dans le jeu et gagner 120 000 £.

Ayant pu «assassiner» des personnages dans le confort de leur chambre privée, le jeu est sur le point de changer car Amanda et Wilfred sont informés qu’ils doivent «assassiner à la vue de tous».

Le teaser n’a pas approfondi les détails, mais a enflammé Twitter avec enthousiasme pour la torsion et exactement ce que cela implique.

Un fan s’est exclamé: “Un meurtre à la vue de tous ??? Je ne peux pas attendre.”

Un autre fan fou de joie a ajouté : « Meurtre à la vue de tous ? Je ne peux pas attendre cette nouvelle phase de tension… »

Un troisième fan a été complètement choqué par la révélation, en disant: « OH…. MON SEIGNEUR. Meurtre à la vue de tous ??? Ça va déclencher tout un baril de feux d’artifice…. malheureusement, nous devons attendre jusqu’à jeudi pour voir tout s’effondrer.

« Je ne peux pas m’empêcher de penser au meurtre à la vue de tous ! Ça va être un peu de télé emblématique qui est mon amour », a écrit un quatrième, tandis qu’un cinquième a déclaré:« Meurtre à la vue – très intéressant! Cette série ne fait que s’améliorer.

Jusqu’à présent, les joueurs n’ont réussi à découvrir qu’un seul traître dans leur tentative de découvrir qui ils sont.

Alyssa, l’un des trois premiers traîtres, a été cruellement éliminée après avoir été doublée par son compagnon traître Wilfred.

Lors du dernier épisode de l’émission, les fans ont tous dit la même chose à propos de la candidate de 72 ans, Andrea, après avoir fondu en larmes.

Le dernier épisode du nouveau favori de BBC One a vu Andrea, 72 ans, fondre en larmes après qu’un autre joueur l’ait accusée d’être une traîtresse devant le reste du groupe.

Elle s’est défendue en larmes en disant : « Ok, je fais de mon mieux, je fais absolument ce que je peux.

“C’est, euh, excusez-moi, je fais absolument ce que je peux.”

Les émotions d’Andrea ont pris le dessus alors qu’elle luttait pour faire passer ses mots.

Elle a poursuivi: “Je ne pouvais tout simplement pas être un traître, je suis désolée, je ne pouvais tout simplement pas.”

Wilfred devra «assassiner à la vue» aux côtés d’Amanda[/caption]

Alyssa est la seule traîtresse à avoir été découverte[/caption]

Les joueurs ont essayé de déterminer qui est fidèle[/caption]