Les fans des Traîtres qualifient le candidat de “héros” alors qu’il a changé le cours du jeu lors de la finale de l’émission

Les FANS des traîtres n’ont pas tardé à qualifier un concurrent de “héros” après avoir réussi à laisser entendre qu’un autre joueur restant était un traître.

La série BBC One avait des fans en haleine avec sa finale mordante qui a vu Hannah, Aaron et Meryl remporter avec succès la série après avoir éliminé les deux traîtres restants – Wilf et Kieran.

Cependant, dans une tournure choquante des événements, Kieran a lancé un certain nombre de bombes subtiles sur le fait qu’il restait un traître dans le jeu alors qu’il devenait le premier des cinq derniers à être banni.

Au cours d’une table ronde animée, il est devenu clair que Kieran était le nom sur toutes les lèvres.

Au lieu de se défendre, Kieran en a profité pour dire à ses coéquipiers de le rejeter.

Un Kieran provocateur a déclaré: “Je voudrais accélérer le processus et en finir si je suis honnête”, alors qu’il tournait la tête vers l’animatrice de l’émission Claudia Winkleman.

Kieran est resté timide en disant à ses collègues joueurs qu’il y avait “certaines lignes” qu’il ne franchirait pas alors qu’Hannah et Meryl regardaient confus ses indices cryptiques.

Il a ensuite révélé le résultat de son vote en disant: “Un cadeau d’adieu … Will.”

Ce commentaire a laissé un goût triste dans la bouche de tout le monde alors qu’ils essayaient de comprendre ce qu’il voulait dire et pourquoi il avait décidé de choisir Will malgré un lien étroit.

Après y avoir réfléchi, il est vite devenu clair qu’Hannah et Aaron avaient brillé et que les paroles de Kieran les avaient amenés à croire qu’il était un traître.

Les fans à domicile ont qualifié Kieran de “héros” car il a marqué un tournant dans la direction de la finale acharnée.

Un fan a déclaré : « C’était la meilleure fin de la série. Bien joué Kieran. Bien joué.”

Un autre a simplement déclaré: “Kieran est un roi.”

Un troisième écrit : “Kieran est le héros de la nation en ce moment.”

Comme un quatrième a fait écho: «La tension sur #TheTraitors est ridicule. Cependant, ils doivent tous un verre à Kieran, de méchant à héros en un seul mouvement.

En tant que gagnants, Aaron, Meryl et Hannah ont chacun remporté une part des 101 050 £.