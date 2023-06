Alors que les Super Eagles se préparent à affronter ce qui devrait être un difficile test de qualification à la CAN ce week-end, l’ailier de Villarreal Samuel Chukwueze est tellement confiant dans une victoire du Nigeria contre la Sierra Leone qu’il a conseillé aux fans de réserver leurs billets pour la Côte d’Ivoire.

Le Nigeria et Chukwueze, motivés par les ambitions maintes fois répétées de l’entraîneur Jose Peseiro de remporter le titre de la Coupe d’Afrique des Nations à sa première tentative, visent au-delà du match de ce dimanche contre les Leone Stars, qui se jouera au Libéria.

« Les Nigérians devraient s’attendre à une victoire car nous devons nous qualifier pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Ils devraient simplement réserver leurs billets car nous allons gagner et y aller. [to the finals in Ivory Coast] », a déclaré Chukwueze avant le match.

L’ailier ne s’est pas arrêté là, affirmant que l’objectif était de gagner tout le tralala : « Nous voulons certainement gagner la CAN, car nous avons de grands jeunes talents et nous avons de jeunes joueurs qui sont réellement prêts à se battre.

« Pour moi, je dois gagner un trophée avec les Super Eagles car je ne peux pas jouer jusqu’à la fin de ma carrière sans remporter un trophée avec les Super Eagles. C’est notre moment. »

Le Nigeria a battu la Sierra Leone 2-1 lors de la première journée de cette série de qualification à la Coupe d’Afrique des Nations, et une victoire dimanche rapprochera les Super Eagles de la finale en Côte d’Ivoire en janvier 2024. PIUS UTOMI EKPEI/AFP via Getty Images

Lors de leurs trois derniers matchs contre l’opposition de dimanche, les Super Eagles n’ont gagné qu’une seule fois, faisant match nul les deux autres. Le plus choquant de ces deux matchs nuls a été un retour spectaculaire des Leone Stars de 4-1 à 4-4 en 2020.

En tant que tel, le chef du capitaine Ahmed Musa, plus cool et plus expérimenté, appelle à la prudence. Musa, qui a remporté le titre en 2013, a déclaré que l’équipe devrait d’abord se concentrer sur l’objectif immédiat.

« Ce n’est pas si facile de dire que vous allez au tournoi pour gagner », a-t-il déclaré à ESPN. « Le plus important est de se qualifier en premier. Bien sûr, notre objectif est de gagner la CAN, mais la première chose que nous devons faire est de nous qualifier en premier.

« Nous les avons déjà affrontés et nous savons à quel point ils peuvent être difficiles. Et même s’ils ne jouent pas chez eux, ils sont toujours l’équipe à domicile et ils voudront gagner. »

Il y a une motivation supplémentaire pour la Sierra Leone, selon Peseiro : « La situation est difficile pour eux car s’ils ne nous battent pas, ils ne peuvent pas se qualifier.

« Nous nous attendons à un match difficile car les trois derniers matches contre la Sierra Leone, seulement celui-ci notre équipe a gagné une fois, à domicile. Avant le match nul 4-4 et à l’extérieur 0-0. Tout le monde pense que c’est facile, ce n’est pas facile. »

Les deux faces de la médaille du Nigeria ont été pleinement exposées lors de cette course de qualification. Ils ont lutté à domicile lors de la première journée contre la Sierra Leone, puis se sont rendus au Maroc où ils ont écrasé São Tomé e Principe par un record de 10 buts, pour rentrer à la maison et perdre 0-1 contre la Guinée Bissau. Battez ensuite la même équipe sur le même score le jour du match suivant.

Victor Osimhen a mené Napoli à son premier titre de Serie A en plus de 30 ans, et n’allait jamais être laissé sur une liste nigériane. Portfolio Elianto/Mondadori via Getty Images

Pourtant, Peseiro s’attend à se qualifier et garde les yeux fixés sur le prix : « Nous voulons battre la Sierra Leone et nous qualifier pour la Coupe des Nations.

« Nous avons des stars, nous avons de bons joueurs qui ont fait des travaux fantastiques en Europe. Mais nous devons être organisés car ils ne peuvent pas bien jouer si notre organisation n’est pas bonne. Et puis nous pouvons aller à la CAN et nous voulons y aller et gagner. »

Les Super Eagles, avec une ligne avant dirigée par le meilleur buteur de Serie A Victor Osimhen, qui est également le meilleur buteur de la série avec cinq buts, cherchent à assurer cette qualification avec un match à perdre lorsque la poussière retombera ce week-end.

Leurs préparatifs ont cependant été embourbés dans une controverse de sélection après que Peseiro a laissé de côté les attaquants rouges Gift Orban et Victor Boniface, qui ont tous deux un total combiné de 42 buts en Europe cette saison.

Mais l’entraîneur a défendu ses choix en disant : « J’aimerais les appeler, mais si je les appelle, je dois éliminer certains de ces autres joueurs. Je ne peux appeler que 19 joueurs basés à l’étranger parce que notre fédération n’est pas bonne en situation financière pour cela donc je n’appelle que 19 joueurs de l’extérieur.

« Ils ont fait un travail fantastique car ils jouent très bien. Mais Taiwo a également très bien joué. Osimhen a très bien joué.

« Quelqu’un dit qu’en est-il d’Ahmed (Musa). Ahmed est l’ailier et non l’attaquant. Vous ne pouvez pas comparer Ahmed avec Orban ou Boniface. Je ne peux pas choisir 5 attaquants. Si je joue avec 19 joueurs et que je choisis cinq attaquants, il manquera d’autres positions.

« Donc pour un match décisif, il vaut mieux que j’appelle les joueurs que je connais le mieux. »

Le Nigeria a mené le groupe avec neuf points jusqu’à jeudi, lorsque la Guinée-Bissau l’a renversé après une victoire 1-0 sur le groupe São Tomé e Principe. Cela a ouvert la porte à la Sierra Leone, qui peut mettre à la fois les Super Eagles et la Guinée-Bissau dans un certain inconfort avec une victoire, et même menacer d’en déplacer un s’ils remportent le dernier match contre les nouveaux chefs de groupe en septembre.

Une victoire du Nigeria assurera sa place avec 12 points. Une défaite n’est pas entièrement préjudiciable car ils peuvent encore assurer leur place avec une victoire sur São Tomé e Principe en septembre, mais cela mettrait très certainement les ambitions de Peseiro en péril.