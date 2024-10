Les fans des Steelers ne veulent pas parler de politique alors que Trump assiste au match de dimanche

David Klan, 74 ans, de Dillonvale, Ohio, était à Pittsburgh pour assister au match des Steelers le 20 octobre 2024. Il a déclaré que s’il avait su que l’ancien président Donald Trump assistait au même match, il ne serait pas venu. (Photo d’Abigail Hakas pour Capital-Star)

PITTSBOURG — Le match des Steelers de dimanche était censé être une célébration du 50e anniversaire de la première équipe gagnante du Super Bowl de la franchise.

Mais nous sommes en 2024 et tout, même le football, est touché par la politique.

L’ancien président Donald Trump, le candidat du GOP à la présidence – et autrefois propriétaire des Generals du New Jersey de l’USFL, aujourd’hui disparus – a assisté au match à l’invitation d’un propriétaire de suite privée, après un week-end de campagne en Pennsylvanie.

La diffusion du match sur NBC a montré Trump dans la suite juste avant la fin du premier quart-temps.

Dok Harris, fils du regretté porteur de ballon des Steelers Franco Harris, qui était MVP du Super Bowl IX, a soutenu dimanche la vice-présidente Kamala Harris (aucun lien de parenté). Il a déclaré que son père aurait été ravi de voir un président Harris et ne semblait pas perturbé par le projet de Trump d’assister au match.

« Trump se présente au stade Acrisure, je ne pense pas que ce soit si grave », a déclaré Harris au Capital-Star dimanche. « Les Browns de Cleveland viennent une fois par an. Donc on est habitués à ce que des perdants soient là, ça ne nous fait pas peur.»

Harris a déclaré que l’héritage de l’équipe du Super Bowl IX restait intact, peu importe qui assisterait au match de dimanche soir.

« Le Super Bowl IX a vraiment changé Pittsburgh, vous savez, a créé une ville de champions, oui, la possibilité pour les gens de dire : ‘Hé, je viens de Pittsburgh’, avec fierté dans leur voix à nouveau, après, vous savez, des années difficiles, n’est-ce pas ? » dit Harris. « Donc, peu importe qui se présente pour applaudir. »

Les partisans des Steelers se sont rassemblés devant le stade Acrisure dimanche après-midi, alors qu’un avion tournait au-dessus de nous avec une banderole indiquant « Trump & Jets Fans : Both Jagoffs from NYC », utilisant un péjoratif de Pittsburgh pour décrire l’ancien président et l’équipe visiteuse.

La plupart des participants n’étaient pas très enclins à parler politique avec un journaliste par une belle journée d’octobre ; Les excuses allaient de « mon patron ne sait pas que je pars pour ce match » à « J’ai un travail dont je ne peux pas en parler » en passant par « Je ne fais pas de politique ».

Et ceux qui étaient prêts à partager leurs réflexions – peu importe pour qui ils envisagent de voter le mois prochain – ne semblaient pas très ravis de voir un candidat à la présidentielle se présenter au match.

« Si je savais [Trump] J’allais être ici il y a trois jours, il y a deux jours, je ne serais pas venu », a déclaré David Klan, 74 ans, de Dillonvale, Ohio, au Capital-Star. Il a déclaré qu’il était un partisan de Kamala Harris et qu’il était consterné que Trump fasse une apparition, même s’il a reconnu que c’était une décision judicieuse de la part du candidat pour atteindre les électeurs. «Je ne veux même pas être avec lui, il dégrade les gens tout le temps. Il n’a de respect que pour lui-même. »

L’ancien receveur des Steelers, Antonio Brown, qui se trouvait à l’extérieur du stade Acrisure pour aider à inscrire les électeurs dimanche, a également assisté à un rassemblement Trump à Latrobe samedi. Le Klan a déclaré qu’il n’était pas surpris que l’ancien Steeler soutienne Trump.

« Antonio Brown n’a pas raison depuis qu’il a frappé à Cincinnati par ce secondeur intermédiaire qu’ils avaient, il n’est plus lui-même depuis », a-t-il déclaré. « Il jeté des meubles sur ce balcon à Miami.

Dave Stevick, 62 ans, de Trafford, se décrit comme un partisan de Trump.

« Nous avons acheté des billets pour le match. Je suis ici pour l’enthousiasme de tout le monde autour du jeu », a déclaré Stevick. « Je ne déteste pas qu’il soit là, mais je pense juste que cela pourrait être une distraction. »

Quant à Brown, Stevick a déclaré qu’il s’attendait à ce que l’ancien Steeler soit hué s’il était vu lors du match.

Mais il a dit qu’il comprenait pourquoi les candidats passaient autant de temps dans l’État de Keystone. « La Pennsylvanie pourrait décider des élections », a-t-il déclaré. « Mais tout est politique, c’est aussi une affaire. Mais une fois sur le terrain, il n’y a ni business, ni politique.»

« Au moins, nous pouvons nous mettre d’accord sur les cupcakes »

Un groupe d’environ 50 à 60 partisans de Kamala Harris s’est joint au hayon pour distribuer des cupcakes pour célébrer son 60e anniversaire.

L’événement « Tailgate for Kamala » est le fruit d’un partenariat entre le Parti démocrate de Pennsylvanie, les jeunes démocrates du comté d’Allegheny, les démocrates du Collège de Pitt et « Cakes for Kamala », une initiative de « Fondateurs de Kamala » un groupe privé de propriétaires d’entreprises pro-Harris. Harris a eu 60 ans dimanche.

Vers 18 heures, « Tailgate for Harris » a rejoint le milieu d’une grande foule de fans des Steelers vêtus de noir et d’or (et certains portant des chapeaux « Make America Great Again »), mangeant de la nourriture sur le gril et lançant des ballons de football. Les partisans de Harris ont trouvé une section de l’un des parkings pour dresser des tables avec des centaines de cupcakes, en plus de sodas, d’eau et d’autres collations. La foule a uni les démocrates universitaires avec des démocrates plus âgés motivés à soutenir Harris.

« Tout cela s’est mis en place, littéralement vendredi, nous avons pensé à le faire », a déclaré le directeur exécutif de PA Dems, Mitch Kates. « Mettez-le en action rapidement. »

Il a fait référence avec tendresse à Franco Harris, qu’il a rappelé comme un fervent partisan du parti démocrate, y compris le ticket du président Joe Biden et Harris.

« Nous avons travaillé ensemble pendant des années, un cycle électoral après l’autre », a déclaré Kates. « C’est étrange de ne pas l’avoir parmi nous aujourd’hui, même s’il est avec nous en esprit. C’est définitivement, à notre avis, le pays Harris.

Pat Francis, attaché de presse de Pitt Dems, a noté que de plus en plus d’étudiants de l’Université de Pittsburgh se sont engagés dans l’élection depuis que Harris est devenu le candidat.

« Cet événement a été organisé pour montrer que Pittsburgh n’est pas le pays de Trump », a déclaré Francis.

Austin Wise, directeur des affaires politiques du Pennsylvania College Democrats, a fait référence à un événement similaire lors d’un match de football universitaire des Pitt Panthers. Il a cité les subventions pour les premiers acheteurs de maison, la légalisation de la marijuana à des fins récréatives et les réductions d’impôts pour la classe moyenne comme politiques Harris 2024 populaires parmi les jeunes démocrates qui courent dans ses cercles. Il a également déclaré que de plus en plus de jeunes semblent intéressés à se syndiquer.

Wise a socialisé avec d’autres jeunes démocrates au hayon.

« Nous parlons de gagner », a déclaré Wise. « Gagner, gagner, gagner. Nous avons les yeux rivés sur le prix. Les étudiants, en particulier, sont plus motivés que jamais pour remporter cette élection.

Quelques groupes d’étudiants ont emporté des boîtes de cupcakes autour des différentes soirées pour les distribuer à toute personne intéressée. Une équipe a offert des cupcakes à un groupe voisin effectuant la danse synchronisée de « Hot to Go ! » de Chappell Roan.

Un autre, dirigé par le coprésident de Pitt Dem, Henry Cohen, et le président des démocrates du Carnegie Mellon University College, Avalon Sueiro, a distribué environ 50 à 60 cupcakes, selon leur estimation. Beaucoup ont refusé, mais d’autres ont accepté avec joie une friandise gratuite. Après avoir offert un cupcake à quelqu’un, les deux hommes expliquaient que les cupcakes étaient destinés à célébrer l’anniversaire de Harris. Si quelqu’un disait qu’il prévoyait de voter pour elle, Cohen lui rappelait de voter le 5 novembre. « Nous ne sommes peut-être pas d’accord sur tout », Cohen leur dirait, « mais au moins nous pouvons nous mettre d’accord sur les cupcakes ».

Un partisan de Trump a accepté un cupcake et a offert un hot-dog en échange, a déclaré Cohen. Une femme a demandé pourquoi les deux avaient décidé d’offrir des cupcakes gratuits, et après le baratin de Cohen, elle a répondu : « avez-vous de la vanille ? » Elle en accepta un avec joie.

« En fin de compte, tout le monde aime les cupcakes, et c’est bien de trouver quelque chose sur lequel nous pouvons trouver un terrain d’entente, surtout à une époque qui suscite autant de divisions », a déclaré Sueiro.

Cohen a comparé Trump regardant le match dans une suite privée et luxueuse aux partisans de Harris comme lui travaillant sur le terrain.

« Vous nous avez ici, dehors, en train de faire des choses, de parler aux gens », a déclaré Cohen.

Dok Harris a déclaré qu’il soutenait Kamala Harris parce qu’elle s’alignait davantage sur les idées de sa famille sur ce que devrait être un candidat à la présidentielle. Il a déclaré qu’il s’efforcerait de persuader d’autres hommes de soutenir sa candidature. un récent sondage suggère il existe un écart important entre les sexes, les femmes étant favorables à Harris et les hommes favorables à Trump.

« Notre travail dans cette équipe est de dire, venez et rejoignez l’équipe, car dans l’équipe, tout le monde a un rôle, tout le monde a une responsabilité, mais tout le monde se rassemble », a-t-il déclaré. « Et quand nous avançons tous, l’équipe gagne. »

