Les fans des Steelers disent la même chose à propos de la prise dramatique de Russell Wilson de Cris Collinsworth

Un autre jeu, une autre haine ! Après qu’on lui ait dit de « muet« Lors du match Steelers contre Cowboys la dernière fois, Cris Collinsworth a fait face à un autre coup des fans de la NFL. Et c’est encore une fois à cause de son point de vue sans doute en vogue sur Russell-Wilson.

Au cours du match de la semaine 7 des Steelers contre les Jets, le commentateur Cris Collinsworth a fait l’éloge du quart-arrière Russell Wilson, qui est venu jouer en tant que titulaire après son épisode de blessure. Cependant, le mettre en avant lors de son premier match n’a pas plu à beaucoup. Et par conséquent, les fans sur les réseaux sociaux semblaient furieux contre Collinsworth.

Donc, ce qui s’est passé, c’est que lors du match de football de dimanche soir, Cris Collinsworth a dépeint Wilson de telle manière qu’il semblait que le quart-arrière était en grande forme, quelque chose de similaire à son époque avec les Seahawks. Mais en réalité, Wilson a encore un long chemin à parcourir pour faire ses preuves, surtout après l’émoi de Denver.

En plus de cela, la décision de l’entraîneur Mike Tomlin de le choisir plutôt que le QB2 Justin Fields après son classement de 4-2 a également créé un buzz sur les réseaux sociaux. Par conséquent, toute cette agitation a suscité la colère au sein de la communauté de la NFL. Et ce n’est pas la première fois pour l’appelant d’ESPN !

Plus tôt également, en parlant des aspirations des Steelers à remporter un Super Bowl, Cris Collinsworth a mis Russell Wilson sous les projecteurs. Mais les fans ont pensé qu’il n’était pas pertinent de parler de la précédente victoire de Wilson au Super Bowl, qui s’est produite il y a environ 11 ans, dans ce match. Ce n’était pas non plus pertinent car Fields était en action en tant que QB 1 dans le match des Cowboys. Par conséquent, les résultats continus de ces erreurs discutables sont les suivants : les fans sont furieux contre le commentateur.

Les fans de la NFL « n’en peuvent plus » de Cris Collinsworth ?

Ce fut une soirée difficile pour les auditeurs du match, qui entendaient Cris Collinsworth parler tout le temps des deux quarts – Aaron Rodgers et surtout Russell Wilson, disant : «Bon retour, Russell Wilson.» Tout cela, y compris les prises de vue dramatiques et les déclarations exagérées à leur sujet, n’a pas plu aux fans de la NFL, comme l’a écrit un utilisateur de X : «Je me sens presque mal pour Cris Collinsworth et Mike Tirico d’avoir à vendre Aaron Rogers contre Russell Wilson comme un gros match comme si c’était 2014 et non 2024..»

Un autre aussi ressentait la même chose, comme ils l’ont écrit : «Cris Collinsworth pense que Russell Wilson est toujours le Russ de 2017 et non le Russ de 2024.» En fait, en 2014 et 2017, Rodgers et Wilson étaient considérés comme de grands joueurs de la ligue. Cependant, avec le temps, les performances des deux quarts se sont sans doute détériorées.

D’où des commentaires comme : «Peu importe comment Cris Collinsworth essaie de le faire tourner, Russell Wilson est échoué. C’était une erreur de la part de Tomlin de mettre les terrains au banc alors qu’ils étaient 4-2. Fields a plus d’avantages à ce stade que Wilson, » et « Je sais que Cris Collinsworth est un vitrier générationnel, mais c’est un nouveau plus bas pour lui. Russell Wilson n’est plus bon depuis CINQ ANS,» indiquent clairement que les fans ne sont pas satisfaits du commentaire de Collinsworth. Comme ils l’ont dit : «Chaque fois que je vois Cris Collinsworth sur ma télé : (un GIF visuel d’une marionnette disant que je n’en peux plus)»

Néanmoins, dans le match, les Steelers mènent désormais 22-15 contre les Jets au troisième quart avec 7:15 à jouer.