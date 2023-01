Les fans des Steelers détesteront l’opinion de Ben Roethlisberger sur Matt Canada

L’offensive des Steelers a été catastrophique cette année, mais Ben Roethlisberger pense que Matt Canada a bien fait?

La plupart des fans des Steelers de Pittsburgh s’accordent à dire que l’attaque de l’équipe a été un énorme problème cette année, et que bon nombre de ces problèmes peuvent être attribués au coordinateur offensif : Matt Canada. Bonne chance pour trouver de nombreux fans qui plaideraient pour qu’il revienne l’année prochaine.

Eh bien, nous en avons trouvé au moins un… L’ancien quart-arrière vainqueur du Super Bowl pour l’équipe, Ben Roethlisberger.

Sur son podcast, Roethlisberger a déclaré qu’il se sentait comme le Canada, “super”. Il avait aussi ceci à dire Audace H/T:

“Les gens parlent de” se débarrasser de lui “ceci, cela et l’autre, mais 7-2 sur le tronçon, a trouvé un moyen.”

L’offensive de Matt Canada n’a pas été bonne pour les Steelers… Du tout

Est-ce que… est-ce que Big Ben regardait même ces matchs ? Ou est-il impliqué dans la propagande pro-canadienne que le reste de l’équipe colporte?

Les Steelers ont récolté en moyenne 19 points par match lors des six derniers matchs de l’année, ce qui se serait classé au 10e rang le plus bas de la NFL si ce rythme avait duré toute une saison. Si nous effectuons un zoom arrière sur les neuf matchs auxquels Roethlisberger fait référence, ce nombre augmente légèrement, mais pas de beaucoup. De plus, c’est la défense qui a trouvé un moyen d’empêcher les adversaires de marquer.

Dans l’ensemble, l’attaque était médiocre en 2022. Le jeu de passes a été catastrophique, le sixième pire en verges par tentative et le plus bas (12) en touchés par la passe. Le match au sol était bon, mais les Steelers n’ont battu que les Colts d’Indianapolis cette saison en termes de touchés totaux.

Certes, les Steelers ont changé de QB au milieu de la saison et ont eu une recrue sous le centre pendant une grande partie de l’année. Pourtant, le Canada faisait toujours partie du problème et mérite une bonne part du blâme.

C’est étrange compte tenu de la la relation entre le Canada et Roethlisberger a toujours été discutable au mieux quand ils travaillaient ensemble.

Désolé, Big Ben, la nation des Steelers ne vous accompagne probablement pas dans cette prise.