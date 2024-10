Les fans des Simpsons s’inquiètent de la fin de l’émission alors que l’épisode « final de la série » est diffusé

Les amateurs de Les Simpson ont été laissés perplexes après que le dessin animé de longue date ait diffusé sa « finale de la série ».

Incontournable de nos écrans de télévision depuis 1989, Les Simpson est l’un des spectacles les plus emblématiques et les plus facilement reconnaissables au monde.

Satire de la vie en Amérique centrale, le dessin animé a réussi à se développer au fil des décennies tout en ne faisant vieillir aucun personnage un seul jour au cours de ses 35 années d’existence.

La série a également été remplie de camées de célébrités et de références à la culture pop au fil des ans – plusieurs personnes affirmant même que les showrunners avaient prédit l’avenir à plusieurs reprises.

Cependant, pour les fans qui ont assisté à la première de la saison 36 hier soir (29 septembre), il semblait que tout cela était sur le point d’être terminé pour de bon.

L’épisode – intitulé « L’anniversaire de Bart » – s’est ouvert avec l’ancien écrivain Conan O’Brien expliquant qu’il était de retour pour donner à la célèbre famille ses derniers adieux.

« C’est un tel honneur d’être avec vous tous pour la finale de la série Les Simpson« , a déclaré O’Brien dans son discours d’ouverture.

Et avec cela, le « dernier » épisode était en cours, mettant en vedette les classiques Les Simpson reconstitutions des finales du spectacle de Game of Thrones, Breaking Bad, Les Sopranos et Succession.

Pendant ce temps, il est apparu que l’épisode était sur le point de faire quelque chose de jamais vu auparavant dans un Les Simpson épisode – faites en sorte qu’un personnage vieillisse le jour de son anniversaire.

Cependant, Bart a finalement refusé d’avoir 11 ans à la dernière minute et a refusé de souffler ses bougies d’anniversaire, un acte qui a réinitialisé les événements de l’épisode et signifiait Les Simpson ne se terminait pas vraiment après tout.

Ouf.

Un final des Simpsons ? Dis que ce n’est pas le cas (Fox)

Alors pourquoi ouvrir la 36e saison avec la finale de la série ? La décision a depuis été évoquée par le showrunner Matt Selman lors d’une interview avec Vulture, où il a expliqué que l’intelligence artificielle avait été utilisée pour recréer tous les moments clichés « finaux » – comme le principal Skinner qui a quitté son emploi à l’école élémentaire de Springfield et la mort de M. Burns – dans afin de critiquer la nature sans imagination de l’IA.

« L’IA est douée pour régurgiter mais pas pour être imaginative », dit-il. dit.

Selman a également évoqué la nature difficile de mettre fin à un spectacle créé pour durer indéfiniment et qui n’avait donc pas besoin d’une finale remplie de moments de nostalgie et de camées de stars.

« Cela peut durer éternellement parce qu’il n’y a pas de canon dur ni de continuité dense », a-t-il ajouté.

Et juste comme ça, Les Simpsons peuvent continuer encore et encore, à perpétuité (Fox)

Quant à la réaction des fans, une fois qu’ils ont surmonté le choc de la fin potentielle du dessin animé, il semblerait que l’épisode ait été un énorme succès.

« Les Simpson réaliser une fausse finale de série avec une touche d’IA est un exemple parfait de la façon dont ils ont réussi à rester pertinents. C’est hilarant qu’ils aient trompé les fans, mais il est clair que la série n’ira nulle part de si tôt », a écrit une personne sur X, tandis qu’une seconde a ajouté : « Alors, Les Simpson la finale de la série était excellente, un concept génial, une satire hilarante et un excellent piège d’audience. «