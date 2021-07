Les fans des Simpsons déconcertés alors que l’âge de Marge est ENFIN révélé – et cela « n’a aucun sens »

Les fans des Simpsons ont été déconcertés alors qu’un nouvel épisode de la série suggérait que Marge avait fréquenté le lycée en 2000.

Les téléspectateurs pensaient qu’Homer et Marge étaient allés à l’école dans les années 70 et c’est là que la féministe Marge est tombée amoureuse d’un Homer impopulaire.

RENARD

Le nouvel épisode des Simpsons a dérouté les fans car il suggérait que Marge avait fréquenté le lycée en 2000[/caption]

Cependant, l’épisode de la saison quatre, The Front, s’est déroulé lors de la réunion du couple en 1974.

Selman a dévoilé que Marge était la régisseuse d’une production sur le Millennium Bug, que le monde craignait alors que nous entrions en 2000.

Parlant du nouvel épisode, il a dit Divertissement hebdomadaire: « Marge a des souvenirs incroyables d’être la régisseuse de sa comédie musicale au lycée, Y2K: The Millennium Bug, et décide de la remettre en scène avec tout le monde 20 ans plus tard pour un dernier spectacle.

« Mais, quand son ancien ennemi du lycée arrive en ville, elle se rend compte que ses souvenirs de lycée ne sont pas ce qu’elle pensait qu’ils étaient. »

Ils ont été fixés 26 ans après son diplôme.

Selman l’a également taquiné comme « l’épisode le plus musical que nous ayons jamais fait ».

Intitulée The Star of the Backstage, la star de The Good Place Kristen Bell sera la voix chantée de Marge.





Récemment, une idée s’est enflammée selon laquelle Homer a fréquenté le lycée dans les années 90 après le flashback d’un épisode.

Les critiques ont souligné que cela rend Homer plus jeune que son fils Bart.

Selman a riposté aux critiques en disant qu’il réinterprétait la chronologie plutôt que de la modifier.

Il a écrit sur Twitter en mars: « Alerte de continuité: @TheSimpsons de dimanche réinterprète de manière ludique la chronologie de l’émission pour permettre à Homer d’être un adolescent au début des années 90 »,

« Les Simpsons est une série de 32 ans où les personnages ne vieillissent pas, donc le « canon » doit être élastique/contradictoire/idiot.

« Cela ne signifie pas que d’autres émissions de flashback classiques bien-aimées de @TheSimpsons n’ont pas eu lieu.





« Rien de tout cela n’est arrivé. Tout est inventé. Chaque épisode est son propre jour de la marmotte qui n’a que [to] faire sens pour cette histoire (si cela).

« Il n’y a pas de « canon » ou de « non-canon » @TheSimpsons. Il n’y a que des histoires.

« Si toutes ces choses folles arrivaient vraiment à une famille, les personnages seraient dans un hôpital psychiatrique. »

Les Simpsons est disponible en streaming sur Disney Plus.

RENARD

Selman a riposté aux critiques en disant qu’il réinterprétait la chronologie plutôt que de la modifier[/caption]