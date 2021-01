Les scénaristes des Simpsons ont recommencé, affirment les fans de la série, qui ont souligné un épisode dans lequel Tom Hanks anime une émission spéciale le jour de l’inauguration.

Non seulement la légende hollywoodienne de 64 ans présente l’événement, mais il le fait dans le dessin animé après que les troubles se sont abattus sur les États-Unis.

C’est devenu un thème récurrent que les Simpsons ont joué à Nostradamus et cette fois, c’était là le film en 2007 qui a choisi Tom comme la voix apaisante pour faire tomber la rage en Amérique.

Dans la vraie vie, Tom animait Celebrating America aux heures de grande écoute, alors que le jour de l’inauguration de Joe Biden était clôturé par un certain nombre de héros musicaux, qui chantaient des chansons d’espoir renouvelé aux États-Unis après les années tumultueuses de Trump.









Dans le film, Tom s’adresse au public dans un moment de «chaos national».

Dans une apparition dans le film, Tom dit: « Le gouvernement américain a perdu sa crédibilité, donc il emprunte une partie de la mienne. »

Le cadre semblait remarquablement similaire à Tom hébergeant Celebrating America et il ne fallut pas longtemps avant que Twitter soit inondé de fans soulignant les similitudes.

Un spectateur a crié dans un tweet: « COMMENT LES SIMPSONS PRÉVIENT TOUJOURS CE S *** »













(Image: Comité inaugural de Biden via CNP / SplashNews.com)



L’événement qui a clôturé le jour de l’inauguration a vu Tom rejoint par Kerry Washington et Eva Longoria pour animer et il y avait des performances musicales de Foo Fighters, John Legend, Bruce Springsteen, Demi Lovato, Justin Timberlake et Jon Bon Jovi.

Tom est souvent considéré comme l’une des personnes les plus dignes de confiance aux États-Unis et a joué certains des rôles les plus emblématiques d’Hollywood, notamment Forrest Gump.

Les fans des Simpsons étaient ravis qu’il anime l’émission spéciale télévisée, avec un tweet: « Avec Tom Hanks qui a animé la spéciale d’inauguration aux heures de grande écoute ce soir, il est temps de rappeler à tout le monde que les Simpsons ne manquent jamais. »

Un autre s’est délecté de la voix apaisante de l’acteur, tweetant: « Tom Hanks, ici pour réparer le désordre de Trump et abaisser encore notre tension artérielle. Tout comme les Simpsons l’ont prédit. »

