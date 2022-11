Les fans des Shetland menacent de boycotter l’émission après que la BBC a confirmé le remplacement de Douglas Henshall

Les fans des SHETLAND ont menacé de boycotter l’émission alors que la BBC a confirmé le remplacement de Douglas Henshall.

L’acteur de 57 ans avait précédemment annoncé son départ de la série.

Bbc

Douglas Henshall avait précédemment annoncé qu’il ne reviendrait pas aux Shetland pour la huitième saison[/caption] Polycopié

Les téléspectateurs ont regardé son personnage Jimmy Perez résoudre son dernier cas à la fin de la septième série.

Maintenant, la BBC a confirmé qui remplace exactement la star.

L’actrice d’Ugly Betty, Ashley Jenson, jouera le rôle principal lorsque la série reviendra alors qu’elle jouera DI Ruth Calder.

Elle travaillera en étroite collaboration avec DS Alison ‘Tosh’ McIntosh (Alison O’Donnell) et fera ses débuts lorsque la série reviendra sur BBC One et BBC iPlayer l’année prochaine.

En savoir plus sur les Shetland NOUVEAU VENU Shetland annonce une nouvelle piste après la sortie de Douglas Henshall – c’est un visage familier C’ÉTAIT POUTINE ? Le mystère des câbles Shetland coupés alors que le navire de «recherche» russe navigue près des îles

Ashley a également joué dans Mayflies, After Life et Extras.

Elle a été nominée pour un Emmy pour son rôle dans la série télévisée Extras, dans laquelle elle est apparue de 2005 à 2007.

Cependant, l’annonce du casting a laissé les fans sous le choc car ils affirment que les Shetland ne seront plus jamais les mêmes.

“Je ne le regarderai certainement pas, pas de Perez pas de Shetland, personne ne peut remplir un personnage principal aussi fort”, a déclaré un téléspectateur.





Un autre a déclaré : « Personne ne peut remplacer cet homme. C’est un triste jour pour les fans des Shetland en ce qui me concerne. Ce n’est pas proche d’un stand correct.

“Je ne regarderai plus l’émission”, a déclaré un troisième spectateur.

Tandis qu’un quatrième postait : « Vraiment ? Après toutes ces spéculations, c’est vraiment décevant. Ne pense pas que je vais regarder.

Récemment, dans This Morning, Douglas Henshall a déclaré qu’il avait décidé de quitter le programme car “les intrigues de son personnage avaient atteint une conclusion naturelle et qu’il était temps de les lier”.

En savoir plus sur le soleil ASTUCE PRATIQUE Je suis un acheteur avisé… un hack B&M à 1 £ rend un sapin de Noël superbe sans faff VERROUILLEZ ICI Vous vous brossez mal les cheveux et cela vous rend chauve, il y a une astuce facile

“Je pense en quelque sorte que j’aime ce que nous avons tous fait ensemble et j’en suis très heureux et je veux dire que ça va être un spectacle différent maintenant.

“Je leur souhaite tout le meilleur et j’espère que c’est très réussi mais je ne sais pas si je pourrai le regarder.”

Getty

Les téléspectateurs ont été laissés sous le choc de l’annonce[/caption] Rex