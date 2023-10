Les mannequins Christie Brinkley et Christy Turlington se sont réunies jeudi lors d’un concert surprise des Rolling Stones avec leurs filles – Sailor Brinkley Cook et Grace Burns.

Les quatre femmes étaient vêtues de noir pour la soirée impromptue de sortie de l’album, qui s’est transformée en un véritable concert, selon Variety. Lady Gaga s’est même jointe à elle pour interpréter « Sweet Sound of Heaven », un morceau du nouvel album des Stones « Hackney Diamonds ».

Brinkley, Turlington et leurs filles ont été photographiées ensemble tout sourire.

Turlington a également été aperçue avec son mari Edward Burns. Les deux se sont mariés en 2003 et partagent également leur fils Finn.

Les mannequins et leurs filles n’étaient pas les seules célébrités présentes dans le public.

Daniel Craig, Mary Kate Olsen, Chris Rock, Jimmy Fallon, Rachel Weisz, Keegan-Michael Key et Minka Kelly figuraient parmi les participants célèbres, selon Variety. Le cinéaste Questlove, lauréat d’un Oscar, s’est joint aux festivités en tant que DJ.

« Hackney Diamonds » est le premier nouvel album des Rolling Stones depuis 18 ans.

Aux côtés de Lady Gaga, l’album présente également des voix familières, notamment Paul McCartney et Stevie Wonder.

De manière poignante, il présente également Charlie Watts, le batteur des Stones décédé en 2021 après près de six décennies au sein du groupe. Sa batterie, enregistrée en 2019, est présente sur deux des douzaines de titres de l’album, avec Steve Jordan jouant sur le reste.

L’album a été annoncé lors d’une soirée de lancement en septembre.

« Je ne veux pas avoir la grosse tête, mais nous n’aurions pas sorti cet album si nous ne l’avions pas vraiment aimé », a déclaré Mick Jagger au public, via Billboard. « Nous ne voulions pas faire n’importe quel disque et le sortir. Avant de nous lancer [the studio]nous avons dit que nous devions faire un disque que nous aimons vraiment.

« Nous devons dire que nous en sommes très satisfaits. Je ne dis pas que nous sommes obstinés, mais nous en sommes satisfaits et nous espérons qu’il vous plaira tous. »

