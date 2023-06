Les fans des Red Sox trollent les Yankees et Nestor Cortes après la victoire en série

Les Red Sox de Boston ont remporté leur série de trois matchs contre les Yankees de New York et ont trollé Nestor Cortes, qui a déclaré que la rivalité n’était plus aussi forte qu’avant.

Les Red Sox de Boston et les Yankees de New York se sont affrontés pour la première fois cette saison, ce qui est toujours salué aux heures de grande écoute car il s’agit de l’une des rivalités les plus légendaires de tous les sports professionnels.

Mais avant la grande série, le lanceur des Yankees Nestor Cortes a ébouriffé les fans des Red Sox en disant que la rivalité n’était plus aussi forte qu’avant. Plus précisément, Cortes a exprimé sa conviction que leurs rivalités entre les Rays de Tampa Bay et les Blue Jays de Toronto étaient plus fortes tout en disant que les Red Sox « n’ont pas été ce qu’ils sont vraiment ces deux dernières années ».

Eh bien, les Red Sox ont eu la chance de le renvoyer à Cortes et aux Yankees. Dimanche, Boston a battu New York 3-2 après 10 manches non seulement pour remporter la victoire, mais aussi pour remporter la série, remportant deux des trois.

Disons simplement que les fans des Red Sox n’ont pas hésité à troller les Yankees et Cortes.

Les fans des Red Sox trollent les Yankees et Nestor Cortes après avoir remporté la première série face à face de la saison

Nestor Cortes a déclaré qu’il avait l’impression que la rivalité Red Sox / Yankees s’estompait. Je suis entièrement d’accord. Dans une rivalité, les deux parties ont tendance à réussir pendant des périodes importantes. Les Yankees n’ont rien gagné de significatif contre les Red Sox en 20 ans. – Chris Pollone (@ChrisPollone) 12 juin 2023

Au cours des 20 dernières années, non seulement les Red Sox ont remporté plus de séries mondiales que les Yankees.. (4) ils en ont perdu trop moins (0). – Joey Gines™ (@jgines6) 12 juin 2023

Les commentaires de Cortes ont fourni du matériel de tableau d’affichage pour la base de fans de Boston. Alors que les Red Sox ont eu du mal en 2020 et 2022, ils ont éliminé et embarrassé les Yankees lors du Wild Card Game 2021.

Dimanche, Boston s’est inscrit en premier après un coup de circuit en solo de Justin Turner en début de deuxième manche. Mais dans le dernier cadre, les Yankees ont récolté deux points sur un simple du receveur Jose Trevino. Ce seraient les seuls points que les Yankees marqueraient pour tout le match, et Boston en profiterait plus tard.

Dans la septième manche, Enrique Hernandez a frappé un seul lanceur de relève Michael King, mais a pu atteindre la deuxième base après un effort nonchalant du joueur de deuxième but Gleyber Torres, qui n’a pas atteint le lancer du voltigeur Billy McKinney, et le baseball a navigué passé. Torres a écopé d’une erreur sur le match. Hernadez a atteint la troisième place sur un sac de Pablo Lopez et a marqué le point égalisateur après un terrain de Jarren Durran.

Le match se déroulerait en manches supplémentaires et Hernandez a joué le héros après que son simple ait permis à Adam Duvall de rentrer chez lui depuis la deuxième base. Chris Martin a clôturé les choses en forçant McKinney à s’envoler, et Trevino et Anthony Volpe à se balancer au bâton.

Les Red Sox ont le droit de se vanter jusqu’à présent, mais ces deux équipes se retrouveront le week-end prochain à Boston.