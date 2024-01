Les fans des Ravens pleurent la mort du rêve du Super Bowl LVIII et réfléchissent à la performance de Lamar Jackson

BALTIMORE– Les supporters des Ravens, attristés par la perte de leurs rêves au Super Bowl, ont quitté en masse le stade M&T Bank avant que leur équipe préférée ait fini de disputer le match de championnat de l’AFC dimanche.

Les Ravens ont perdu contre les Chiefs de Kansas City 17-10 dimanche. Le match a débuté à 15 heures et s’est terminé dans les larmes de certains supporters inconditionnels de l’équipe.





Le quart-arrière vedette Lamar Jackson pourrait remporter son deuxième MVP après avoir mené Baltimore au meilleur record et au meilleur différentiel de points de la ligue au cours de la saison régulière. Il a même eu l’occasion de se lancer le ballon lors d’un match malheureux.

Les Ravens ont accordé des touchés sur les deux premières possessions de Kansas City et ont parfois semblé un peu paniqués par la suite.

Baltimore a commis des erreurs indisciplinées tout au long du match. Par exemple, alors que les Ravens étaient menés par 10 au troisième quart, la recrue Zay Flowers a capté une passe de 54 verges au Kansas City 10 – puis a été signalée pour raillerie après le jeu.

Quelques instants plus tard, Flowers tâtonnait près de la ligne de but et les Ravens se retrouvaient sans point.

Ce fut l’un des nombreux moments frustrants pour les fans de Baltimore qui étaient ravis d’accueillir un match de championnat de l’AFC pour la première fois depuis janvier 1971, lorsque les Colts battaient les Raiders d’Oakland.

Jackson a réussi 20 sur 37 pour 272 verges et un touché, mais Baltimore n’a jamais vraiment exploité son avantage perçu sur le terrain. Jackson a couru sous l’une de ses propres passes en première mi-temps pour une réception de 13 verges, mais il a également retourné le ballon à deux reprises, y compris une passe forcée dans une couverture lourde qui a été interceptée dans la zone des buts avec 6 :45 à jouer. le jeu.

Pendant ce temps, le quart-arrière de Kansas City, Patrick Mahomes, a complété ses 11 premières tentatives de passe. Bien que les Ravens aient en grande partie fermé Kansas City par la suite, le mal était fait.

“Je suis déçu”, a déclaré Clint Fleming, fan des Ravens. “Nous avons eu une excellente saison. C’était très amusant, mais elle a été un peu courte. Mais nous aimons toujours l’équipe. Nous l’aimerons toujours. Nous serons ici l’année prochaine.”

Les supporters des Ravens sortant du stade ont décrit l’expérience comme « triste » et « frustrante ».

“Je suis plutôt triste”, a déclaré le fan des Ravens, Kwan Johnson. “Je suis un peu triste, mais nous reviendrons. Nous reviendrons.”

La fan des Ravens, Esther Kane Corbett, a déclaré que les conséquences de l’échec de la candidature au Super Bowl étaient difficiles à observer.

“Je ne pouvais même pas regarder certains enfants parce qu’ils pleuraient et je ne voulais pas commencer à pleurer”, a-t-elle déclaré.

Avant le match, les fans des Ravens étaient de bonne humeur. Après le match, malgré leurs sentiments confus, certains d’entre eux se sont quand même arrêtés pour réfléchir à la manière dont Jackson avait fait avancer l’équipe, la rapprochant ainsi du Trophée Lombardi.

“Lamar a intensifié ses efforts. Il a franchi une nouvelle étape cette année. Il a remporté un match éliminatoire. Il a remporté le match de championnat. Il a très bien fait.”

Le gouverneur du Maryland, Wes Moore, s’est concentré sur l’avenir, notant que les Ravens auraient d’autres occasions de montrer leurs compétences.

J’aime cette équipe, j’aime cette ville. Félicitations aux chefs, nous reviendrons. #RavensFlock – Gouverneur Wes Moore (@GovWesMoore) 28 janvier 2024