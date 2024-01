Les fans des Ravens, furieux, n’ont pas lancé de drapeau sur l’interception de Lamar Jackson

NFL

Dimanche a été une journée difficile pour les fans des Ravens, qui ont vu leurs rêves d’accéder au Super Bowl pour la première fois depuis plus d’une décennie brisés.

Cela a été rendu encore plus difficile par ce que certains considéraient comme un appel d’interférence de passe manquée avec un peu moins de sept minutes à jouer et Baltimore perdait 17-7.

Lamar Jackson a envoyé une passe dans la zone des buts pour l’ailier rapproché Isaiah Likely, mais le lancer s’est retrouvé dans les bras du demi défensif des Chiefs Deon Bush, mettant fin à la chance de marquer pour les Ravens.

Mais les fans se sont insurgés après qu’il soit apparu que Probablement avait été gêné par le demi défensif Chamarri Conner.

Une rediffusion montre clairement que Conner entre en contact avec Likely avant que le ballon ne l’atteigne, ce qui envoie le receveur large des Ravens tomber au sol et donne à Bush une interception facile.

“Comment ça ne passe pas l’interférence LMAO frère quoi ???? Bro, littéralement, à 2 mains, l’a poussé hors du jeu, ” une personne a écrit sur X.

Jackson était visiblement en colère après le jeu et a claqué son casque au sol alors qu’il revenait vers la ligne de touche des Ravens.

Le QB de Baltomore lançait le ballon dans une triple couverture, ce qui rendait déjà la passe dangereuse et la poussée vers l’arrière sur Likely n’a pas aidé non plus.

La sécurité des Chiefs Deon Bush (26 ans) intercepte une passe dans la zone des buts destinée à l’ailier rapproché des Ravens de Baltimore Isaiah Likely (80) lors de la seconde mi-temps du championnat de l’AFC dimanche. USA TODAY Sports via Reuters Con

La sécurité des Chiefs Deon Bush (26 ans) intercepte une passe dans la zone des buts destinée à l’ailier rapproché des Ravens de Baltimore Isaiah Likely (80) lors de la seconde mi-temps du championnat de l’AFC dimanche. USA TODAY Sports via Reuters Con

«Je les ai vus tous les deux traîner [Likely], et je ne voulais pas le jeter hors de la zone des buts », a déclaré Jackson à propos du choix. « J’ai juste essayé de le laisser se retourner et jouer. Je pensais que ce serait un PI, mais c’est comme ça. Cette sécurité a fait un excellent jeu. C’est lui qui a fait l’interception.

Dimanche, c’était la première apparition des Ravens dans un championnat de conférence depuis 2012.

Lamar Jackson s’attendait à une interférence de passe sur le jeu. Getty Images

Les Chiefs reviendront à leur quatrième Super Bowl en cinq ans et semblent être la première équipe à répéter son titre de champion plusieurs années consécutives depuis que les Patriots l’ont fait lors du Super Bowl XXXVIII et du Super Bowl XXXIX.











Charger plus…









#isDisplay

/isDisplay#isAniviewVideo



/isAniviewVideo#isSRVideo



/isSRVideo