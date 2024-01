Les fans des Ravens crient à Taylor Swift pour avoir « ruiné le football » dans une vidéo laide

Divertissement sportif

Certains fans des Ravens n’ont pas été gentils avec Taylor Swift lors du match de championnat de l’AFC dimanche.

Swift – qui portait des bijoux des Chiefs pour soutenir son petit ami, l’ailier rapproché de Kansas City Travis Kelce – a été chahuté par un fan des Ravens alors qu’elle marchait dans les couloirs arrière du stade M&T Bank à Baltimore.

“Vous gâchez le football !” quelqu’un peut être entendu crier après le chanteur dans une vidéo publié par Autumn Kennedy sur Instagram.

On entend un autre fan crier : « Vous avez fait cette merde. »

La vidéo comprend également un fan particulièrement en colère criant : « F-k you ».

Swift, qui n’a pas réagi aux commentaires, a été vu souriant et saluant les fans tout en tenant la main de Brittany Mahomes, mariée au quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes.

Les Chiefs WAG étaient avec la mère de Kelce, Donna Kelce, le frère cadet de Mahomes, Jackson, et Lyndsay Bell, qui est mariée à l’ailier rapproché des Chiefs Blake Bell.

Attention : langage graphique

On ne sait pas si la vidéo a été prise avant ou après que les Chiefs aient battu les Ravens, 17-10, lors du match de championnat de l’AFC pour décrocher leur billet pour le Super Bowl 2024 – où ils affronteront les 49ers de San Francisco le 11 février.

Kansas City se dirige vers son deuxième Super Bowl consécutif et le quatrième voyage de la franchise au grand match au cours des cinq dernières saisons.

Swift a rencontré Kelce sur le terrain, où le couple a scellé la victoire des Chiefs avec un baiser.

Le chanteur de « Cruel Summer » portait un collier en or avec le logo des Chiefs de WEAR by Erin Andrews x Bauble Bar, et une bague avec le numéro 87 de Kelce.

Swift portait également un bracelet en or et diamants sur lequel était écrit « TNT », signifiant Travis et Taylor.

L’artiste musical milliardaire devrait assister au Super Bowl, qui aura lieu au stade Allegiant de Las Vegas le mois prochain.

Swift, dont la tournée Eras reprend le 7 février, a un concert à Tokyo la veille du Super Bowl, mais il lui est possible de participer au match pour le titre de la NFL.

Kelce a joué sous les projecteurs à Baltimore avec 11 réceptions pour 116 verges sur réception et un touché.

L’ailier rapproché All-Pro a battu les records de tous les temps de Jerry Rice en séries éliminatoires lorsqu’il a attrapé sa 152e capture en carrière en séries éliminatoires au deuxième quart.

Swift s’est jeté sur Kelce pendant qu’ils partageaient un doux moment sur le terrain.

Swift et Kelce, tous deux âgés de 34 ans, qui ont été liés pour la première fois en septembre, ont rendu public leur relation le mois suivant.











