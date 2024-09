Les fans des Muppets critiquent le rôle de Nicholas Braun dans le film « SNL »

HIIIIIIIIIIII-OUAIS !

Les amateurs occasionnels de Muppet et les fans dévoués des Muppet font la guerre au nouveau film Samedi soir, qui dramatise les 90 minutes précédant la première de SNL en 1975. Plus précisément, ils sont en colère contre la représentation de Jim Henson dans le film, qui est joué par Nicholas Braun dans le film comme une sorte de crétin irréprochable et sans idée qui n’est jamais au courant de la blague. Les grognements ont commencé quand un 12 septembre Article de Slate intitulé« Qu’est-ce que le SNL Biopic contre les Muppets ? » était partagé dans le sous-reddit r/Muppetsattirant l’attention des fans sur le « traitement dédaigneux » du film envers Henson, qu’il considère comme « un intrus malchanceux et dégingandé ». Mais la conversation ne s’est pas transformée en un véritable Mupprising en colère jusqu’à ce que Cracked couvre le discours en préparation sur le sous-reddit le 17 septembre.

Dans l’article Cracked, l’auteur partage ses impressions sur le film lors de sa projection au Festival international du film de Toronto, notant que Samedi soir« L’interprétation de Jim Henson est peut-être l’élément le plus agaçant de tout le film pour moi. Henson n’existe vraiment que comme une punchline dans le film. Son côté carré caricatural exagéré, en comparaison avec le personnage branché et libre SNL gang, est joué à plusieurs reprises pour rire. » Le lendemain de la publication de l’article de Cracked, le compte Twitter de « Kermitment – A Muppets Podcast » (nom incroyable) a tweeté une capture d’écran de cette partie de l’article, déclenchant une réaction négative.

Un peu d’histoire : Dans SNLDans la première saison de , alors qu’elle expérimentait encore son propre format, Henson et son équipe des Muppets (dont Frank Oz, Richard Hunt, Jerry Nelson, Fran Brill et Alice Tweedie) avaient un segment récurrent appelé « Le pays de Gorch » avec un nouveau casting de Muppets (certes plutôt laids et rebutants) faisant plus de contenu pour adultes. Comme le veut la tradition du Studio 8H, SNL les écrivains pensaient qu’ils étaient mieux que les Muppets (quelle audace !) et ne voulait pas écrire pour eux, et le « Gorch » le matériel qu’ils ont écrit a provoqué des tensions créatives entre SNL et Henson.

Depuis le 18 septembre, l’extrait de l’article de Cracked a été tweeté à tout va par des fanatiques de Muppets furieux de la représentation rapportée de l’un des personnages les plus célèbres de l’histoire américaine. le plus grand artistes populaires. Ils tirent des coups de feu sur le film, sur Braun et sur SNL Beaucoup s’en prennent à Lorne Michaels lui-même, comparant l’héritage de Michaels à celui de Henson et maudissant de manière inquiétante le réalisateur Jason Reitman.

Et certaines menaces de niveau Lew Zealand ont été appelées.

Quelques courageux Lorne-cucks défendent le film, en adoptant une approche du type « Eh bien, je ne sais pas à quoi vous vous attendiez ».

En tant que fan des Muppets qui a eu la chance de voir le film, je peux confirmer que Henson est effectivement dépeint comme une sorte de perdant déconnecté de la réalité, plus proche du personnage de censeur de la chaîne que de n’importe quel autre créatif travaillant sur la série. Il apparaît périodiquement tout au long du film pour dire humblement à Michaels (Gabriel LaBelle) comment les scénaristes le maltraitent, laissant ses Muppets dans des poses suggestives et violentes et refusant d’écrire son scénario. Pire encore, Frank Oz est souvent montré près de lui en arrière-plan des scènes, tous deux apparaissant comme des poissons hors de l’eau avec leurs bandeaux à l’effigie des Muppets, mais il n’a pas un seul mot à dire tout au long du film.

Pourtant, je pense que le portrait de Henson peut être interprété à la manière de l’observateur. Dans un moment de défi dans un ascenseur du 30 Rock, Henson s’exprime et dit à Michaels qu’il pense qu’il y a une place à la télévision pour les comédies pour adultes basées sur les Muppets. Il le dit avec tant de sérieux et de conviction que peut-être d’autres membres du public plus enclins à s’identifier à Chevy Chase et à la moquerie de Michael O’Donoghue l’ont pris pour risible. Mais j’ai vu cela comme un moment de héros triomphant pour Henson. Parce qu’au bout du compte, peu importe la manière dont le film est présenté SNL en tant que révolution jamais vue auparavant, ce n’était pas quelque chose que radicalement nouveau. Les sketches télévisés existaient déjà en 1975. Les comédies risquées existaient. Vous savez quoi ? n’a pas existe-t-il encore en 1975 ? Une comédie récurrente basée sur les Muppets pour adultes diffusée en fin de soirée à la télévision. Et vous savez quelle série a diffusé son épisode pilote, sous-titré « Sexe et violence », en 1975 ? Le putain de fils de pute Le spectacle des Muppets.

Quarante-neuf ans plus tard, alors que SNL La saison 1 de la série entre dans une étape importante, et de nombreux membres du casting de la première saison représentés dans le film sont décédés, ont quitté la scène, se sont tournés vers la distillation d’alcool ou sont devenus Chevy Chase. Lorne Michaels est celui qui est déconnecté de la réalité, et Jim Henson est essentiellement un saint. Et vous savez qui n’a pas vieilli d’un jour ? Ces « petits gants de toilette poilus ». #TeamJim.