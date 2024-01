Les fans des Lions ont franchi la ligne d’arrivée avec une chose

NFL

Kelly Stafford « a adoré l’atmosphère » à son retour à Détroit pour la défaite 24-23 des Rams lors du match wild-card dimanche – jusqu’à ce qu’elle entende des huées dirigées contre ses quatre enfants.

Kelly – qui partage ses filles, Tyler, 3 ans, Hunter, 5 ans et les jumeaux Sawyer et Chandler, âgés de 6 ans, avec le quart-arrière des Rams Matthew Stafford – a publié un message sur son histoire Instagram sur le comportement des fans après que quelqu’un ait commenté « f Detroit », sous une photo de la famille s’embrassant en marge du Ford Field.

“Assez avec l’amour de Detroit, ils ont montré leurs vraies couleurs”, a écrit la personne, faisant apparemment référence aux huées que Stafford a reçues lorsqu’il s’est précipité sur le terrain avant la défaite.

Le retour de Kelly et Stafford à Détroit a été significatif, car leurs quatre filles sont nées à Détroit pendant les 12 années du mandat du quart-arrière avec les Lions – avant qu’il ne soit échangé aux Rams contre le quart-arrière de Los Angeles de l’époque, Jared Goff, deux choix de première ronde et une sélection de troisième tour en janvier 2021.

Kelly Stafford répond à quelqu’un sur Instagram qui a dit « F eux » à propos des Lions de Détroit. Instagram/Kelly Stafford

C’était également la première fois que Stafford revenait au Ford Field depuis l’échange à succès.

“C’est du sport”, a écrit Kelly sur une capture d’écran du commentaire du fan. « La ville veut gagner. Tout est équitable…

«Sauf les fans qui ont hué mes enfants… à part ça, j’ai adoré l’ambiance et les huées n’ont fait que donner plus de feu à mon mari.

« Plus tu aimes, plus tu détestes. Je considère que tout amour va dans les deux sens. Et maintenant que nous sommes sortis… J’espère que les Lions ramèneront un Lombardi dans cette ville parce que ce sentiment ne ressemble à aucun autre. Va le chercher.”

Le quart-arrière des Rams de Los Angeles Matthew Stafford et son épouse Kelly Stafford avec leurs quatre filles lors du match éliminatoire des wild-cards Rams-Lions à Détroit le 14 janvier 2023. Instagram/Kelly Stafford

Kelly Stafford fait l’éloge de son mari, le quart-arrière des Rams Matthew Stafford après leur défaite contre les Lions de Détroit lors du match éliminatoire wild-card le 14 janvier 2023. Instagram/Kelly Stafford

Dans un article séparé, Kelly a félicité son mari pour son dévouement au jeu et a expliqué pourquoi elle était excitée pour la saison prochaine.

“Vous obtenez toujours tout pour cet homme”, a écrit Kelly sur un clip du quart-arrière sortant du terrain. « Je suis tellement excité pour cette équipe l’année prochaine.

« Pendant une année, personne ne pensait que nous pouvions faire quoi que ce soit… ces jeunes gars ont montré le contraire. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles bâtir… préparez-vous, cette équipe sera de retour l’année prochaine et je suis tellement excité pour cela.

L’animateur du podcast « Morning After » a également partagé une photo de la famille en marge.

“Quelle saison… et qu’elle se termine à Ford Field ♥️”, elle a écrit. “Déjà excité pour cette équipe des Rams la saison prochaine. Et il sera de retour l’année prochaine à Détroit, mais d’ici là, va t’en chercher un !!!”

Les Rams ont terminé la saison régulière avec une fiche de 10-7 avant de se terminer par une défaite à Détroit.

Stafford, qui a joué avec une main bandée après l’avoir ouverte lors d’une collision avec le casque d’un défenseur, a terminé 25 sur 36 pour 367 verges et deux touchés.

Sur son Instagram cette semaine, Kelly a exprimé son enthousiasme à l’idée de retourner à Détroit avec sa famille.

Kelly et ses filles ont rendu visite Terrain de Stafford au Lipke Rec Center de Détroit, qui a été offert par la fondation Score 7 de Stanford en partenariat avec la ville de Détroit et SAY Detroit en 2015.

Le quart-arrière des Rams de Los Angeles, Matthew Stafford, s’adresse aux médias après un match de football éliminatoire de la NFL contre les Lions de Détroit, le dimanche 14 janvier 2024, à Détroit. PA

Le quart-arrière des Rams de Los Angeles, Matthew Stafford, lance pendant la première moitié d’un match de football des séries éliminatoires de la NFL contre les Lions de Détroit, le dimanche 14 janvier 2024, à Détroit. PA

Kelly, mariée à Stafford depuis 2015, avait déjà parlé du choc culturel lié à son déménagement à Los Angeles après avoir passé plus d’une décennie à Détroit.

Depuis, ils se sont bien acclimatés sous le soleil de Californie, où Stafford a mené les Rams à une victoire au Super Bowl 2022 au SoFi Stadium – remportant le premier titre de champion de sa carrière.

L’alignement des Rams a connu un revirement important après sa course au championnat et a raté les séries éliminatoires de 2022.

Stafford a également raté la conclusion de la saison 2022 en raison d’une contusion à la moelle épinière, alors que Los Angeles a terminé avec un triste bilan de 5-12.











