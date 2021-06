Les fans des Jeux Euro 2020 d’Angleterre utiliseront des passeports pour le vaccin contre le coronavirus

Les fans qui assisteront au match d’ouverture de l’Euro 2020 de l’Angleterre contre la Croatie dimanche seront les premiers lors d’un événement sportif en Grande-Bretagne à avoir la possibilité d’utiliser des passeports de vaccin contre le coronavirus. L’instance dirigeante européenne, l’UEFA, a confirmé que les détenteurs de billets basés en Grande-Bretagne peuvent entrer soit en fournissant la preuve d’un test de flux latéral négatif, soit en montrant une preuve de vaccination complète – les deux doses reçues au moins 14 jours avant le match. Les détenteurs de billets basés ailleurs doivent fournir la preuve d’un test de flux latéral négatif.

Il y aura environ 22 500 spectateurs pour les deux premiers matchs de groupe de l’Angleterre, contre la Croatie et l’Écosse à Wembley, avec un stade fonctionnant à 25% de sa capacité.

« Tous les détenteurs de billets âgés de 11 ans et plus doivent présenter la preuve qu’ils courent un faible risque de transmettre le Covid-19 pour entrer au stade de Wembley. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas assister au match », a déclaré l’UEFA dans un communiqué publié sur son site Internet.

Si le système de passeport vaccinal s’avère efficace, il pourrait ouvrir la voie à de plus grandes foules lorsque Wembley accueillera des matchs plus tard dans le tournoi.

Le Royaume-Uni a jusqu’à présent administré deux doses de vaccin à plus de 27 millions de personnes – plus de 50% des adultes – tandis que plus de 40 millions ont reçu une dose.

