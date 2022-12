Les fans des Jets huent Zach Wilson sur le banc, embrassent le remplaçant Chris Streveler

Le quart-arrière des Jets de New York, Zach Wilson. (Vincent Carchietta – USA TODAY Sports)

Les fans des Jets en ont assez vu du quart-arrière Zach Wilson, huant le quart-arrière et l’appelant à être mis au banc contre les Jaguars.

Il arrive un moment où un quart-arrière perd toute une base de fans et il n’y a pas de retour en arrière. Zach Wilson a trouvé ce point auprès des fans des Jets jeudi avec une puanteur de performance contre les Jaguars.

La sortie de Thursday Night Football a été cruciale pour New York et ses espoirs en séries éliminatoires. Mais la performance de Wilson, avec 9 sur 18 pour 92 verges et une interception, a entraîné l’équipe à un déficit de 16-3 à la fin du troisième quart.

Les fans ont hué chaque fois qu’il a pris le terrain. Ensuite, ils ont applaudi lorsque le remplaçant Chris Streveler a finalement obtenu le feu vert à la place.

Les fans des Jets huent Zach Wilson sur le banc, le perdent contre le remplaçant Chris Streveler

Les fans étaient furieux quand Wilson n’était pas mis au banc à la mi-temps. Sa performance au cours des dernières semaines les avait déjà rendus sceptiques. Son jeu de jeudi n’a rien fait pour changer les mentalités.

Lourds huées pour Zach Wilson et les fans scandant pour un changement de QB. – JPA (@jasrifootball) 23 décembre 2022

Les fans des Jets viennent de scander “nous voulons streveler” – Zack Rosenblatt (@ZackBlatt) 23 décembre 2022

Si/une fois le #Jets Banc Zach Wilson à nouveau, c’est fini. Pas de retour de ça. – La presse à jet (@TheJetPress) 23 décembre 2022

Robert Saleh prépare-t-il Zach Wilson à l’échec parce qu’il veut convaincre le propriétaire de s’éloigner de lui la prochaine intersaison? Parce que les Jets sont toujours en lice pour les séries éliminatoires, et si Saleh veut réellement gagner ce match, il doit faire sortir Wilson du terrain. – Michael David Smith (@MichaelDavSmith) 23 décembre 2022

Ces receveurs des Jets vont boycotter 2023 si Zach Wilson est dans cette salle de quart-arrière. – Justin Barney (@JustinBarneyTV) 23 décembre 2022

Zach Wilson a complété 26 des 51 passes depuis son retour dans la formation de départ. C’est 50,9 %. Ce n’est tout simplement pas assez bon dans la NFL. Ce n’est tout simplement pas le cas. https://t.co/H6oIfPURDt – Connor Hughes (@Connor_J_Hughes) 23 décembre 2022

Merci d’avoir pissé notre saison en insistant obstinément pour jouer Zach Wilson, Saleh #Jets – Kyle Becker (@kylenabecker) 23 décembre 2022

zach wilson est si mauvais qu’il a franchi le seuil de trouver ça vraiment drôle où je suis vraiment offensé – truite kilgore, mort à putiner (@KT_So_It_Goes) 23 décembre 2022

Note de passeur la plus basse de la NFL cette saison

Zach Wilson 73,1 Le pourcentage d’achèvement le plus bas de la NFL cette saison

Zach Wilson 54,6 % Note de passeur la plus basse de la NFL la saison dernière

Zach Wilson 69,7 Le plus bas pourcentage d’achèvement de la NFL la saison dernière

Zach Wilson 55,6 % pic.twitter.com/QEnmxfY6J9 – NFL sur CBS 🏈 (@NFLonCBS) 23 décembre 2022

La meilleure partie de Jags / Jets est que chaque photo de foule contient des personnes en colère qui prononcent les mots “Zack Wilson craint”. – Christopher Harris (@HarrisFootball) 23 décembre 2022

Les Jets ont hué Zach Wilson en revenant sur le terrain. – Zack Rosenblatt (@ZackBlatt) 23 décembre 2022

Lorsque Wilson a finalement été mis au banc pour Streveler, la foule des Jets s’est déchaînée.

La foule a juste explosé comme si Stone Cold Steve Austin venait de marcher sur le terrain 🤣 #Jets – LaQuan Jones (@RealDealFantasy) 23 décembre 2022

C’est la pire passe qui ait jamais valu à un QB une standing ovation. Quel référendum sur Zach Wilson que les fans des Jets étaient ravis de cet horrible lancer qui a coûté à l’équipe un TD sans rendez-vous simplement parce que c’était pour des verges positives. pic.twitter.com/hDhFKgAf2J —Grant Paulsen (@granthpaulsen) 23 décembre 2022

Les jets obtiennent un premier essai et la foule explose !!! petites victoires 😂 – Paméla Maldonado (@pamelam35) 23 décembre 2022

Ce gars au hasard que les Jets ont tiré des tribunes a l’air mieux que Zach Wilson, wow – Troy King (@TKingMode) 23 décembre 2022

Les fans des Jets qui deviennent fous sous la pluie verglaçante pour le QB de 4e corde pourraient être la chose la plus Jets de tous les temps. — Cork Gaines (@CorkGaines) 23 décembre 2022

Les Jets ne pourront plus jamais revenir à Zach Wilson comme QB partant, n’est-ce pas? – Kelsey Conway (@KelseyLConway) 23 décembre 2022

Streveler a complété ses deux premières passes pour 37 verges, bien que son achèvement à Uzmah pour 30 verges ait été moche. Il a utilisé ses jambes à son avantage, se précipitant sur 39 verges alors qu’il déplaçait New York sur le terrain.

Les Jets ont eu trois premiers essais au cours des trois premiers quarts avec Wilson. Streveler a remporté trois premiers essais lors de son premier essai.

L’ambiance au MetLife Stadium n’aurait pas pu être plus différente de l’époque où Wilson était présent que lorsque Streveler a fait bouger l’attaque des Jets.

Streveler est arrivé avec les Jets dans un trou, mais son ajout était la preuve que le temps de Wilson à New York a suivi son cours. Il ne semble pas y avoir de retour des huées qui pleuvent, quelle que soit la performance du quatrième stringer.