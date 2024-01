Les fans des Falcons préfèrent Ben Johnson comme entraîneur-chef, divisés sur Bill Belichick

Les Falcons d’Atlanta ont vu leur saison se terminer de façon incroyablement décevante il y a quelques semaines, ce qui a conduit au licenciement de l’entraîneur-chef Arthur Smith. Comme cela arrive toujours lorsqu’un changement d’entraîneur se produit, une source d’espoir apparaît parmi les fans pour un avenir meilleur. L’équipe a ratissé large avec ses entretiens, réunissant à peu près tous les meilleurs candidats de la NFL et des deux côtés du ballon.







Même si l’équipe n’a pas encore terminé sa première série d’entretiens, toutes les stars semblent s’aligner pour l’ancien Patriots de la Nouvelle-Angleterre l’entraîneur-chef Bill Belichick se retrouvera à Atlanta.

Néanmoins, pour le sujet SB Nation Reacts de cette semaine, nous voulions prendre le pouls de la base de fans sur leur embauche d’entraîneurs préférée et celle d’entraîneur la moins préférée du groupe. Jetons un coup d’œil à pour qui vous avez voté.

Ben Johnson devient le premier choix des fans des Falcons n’est pas du tout surprenant. Le coordonnateur offensif du Lions de Détroit est sans doute le candidat entraîneur-chef le plus chaud de ce cycle pour la première fois, car il a dirigé la résurgence de la carrière du quart-arrière vétéran Jared Goff et a construit une attaque dominante et équilibrée.

Ce qui pourrait surprendre certains, c’est le candidat à la deuxième place : nul autre que Belichick lui-même. Cela ne me surprend pas vraiment, car il y a évidemment des arguments clairs en faveur de Dark Hoodie : il est le troisième de tous les temps en termes de victoires, a remporté six Super Bowls et est l’un des plus grands entraîneurs défensifs de l’histoire de la NFL.

En troisième lieu se trouve mon choix personnel : Texans de Houston coordinateur offensif Bobby Slowik. Slowik a supervisé une refonte complète de l’offensive des Texans et a aidé le quart-arrière recrue CJ Stroud à devenir le plus jeune joueur à remporter un match éliminatoire. Avec les besoins d’Atlanta en attaque et au poste de quart-arrière, Slowik semble être un candidat séduisant.

À la quatrième place se trouve l’ancien entraîneur-chef par intérim des Falcons et actuel Rams de Los Angeles coordinateur défensif Raheem Morris. Même si Morris ne s’est pas particulièrement bien comporté dans la colonne victoires/défaites lors de son premier passage en tant qu’entraîneur-chef, il est apprécié des entraîneurs et des joueurs de la NFL et possède une vaste expérience des deux côtés du ballon. Sans parler du travail qu’il a accompli pour transformer l’une des plus jeunes défenses de la NFL en une unité respectable cette année.

Le candidat le moins favori ne devrait surprendre personne : il s’agit de Bill Belichick pour sa deuxième apparition. C’est vrai, il est le deuxième candidat préféré ET le candidat qu’une pluralité de fans des Falcons ne veulent pas finir à Atlanta. La dichotomie du fan ! Autant de points positifs que Belichick apporte, il vient de connaître la pire séquence de sa carrière au cours des quatre dernières saisons. Belichick a notamment gagné juste un jeu de plus qu’Arthur Smith de 2021 à 2023, et vient de connaître la pire saison de 4 victoires en carrière en 2023 qui l’a essentiellement fait virer de la Nouvelle-Angleterre. Il sera également le plus ancien entraîneur-chef de l’histoire de la NFL à 71 ans, et il est peu probable qu’il reste plus de quelques saisons.

Le deuxième moins préféré est Raheem Morris. Je suppose que les fans des Falcons n’ont pas été trop impressionnés par son passage en tant qu’entraîneur-chef par intérim en 2020 et sont un peu inquiets de son bilan en tant qu’entraîneur-chef, mais si vous avez différentes raisons, partagez-les dans les commentaires ci-dessous. !

Le troisième moins préféré est Panthères de la Caroline le coordinateur défensif Ejiro Evero, qui, je dois supposer, a le rival de division et la pire équipe de la NFL qui pue sur lui à ce stade. Malgré l’ineptie offensive totale de la Caroline, la défense sous Evero était en fait excellente contre la passe (3e en verges, 8e en NY/A) et solide contre la course (12e en verges par course autorisées malgré la 5e tentative la plus précipitée).

Que pensez-vous de ces résultats ? Êtes-vous d’accord ou pas d’accord? Quels sont vos candidats entraîneurs préférés et les moins préférés pour Atlanta à ce stade ?

