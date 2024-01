Les fans des Detroit Lions se rendent à Santa Clara pour un match contre San Francisco

Le nouveau look des Lions de Détroit, désormais à seulement 60 minutes d’un Super Bowl, a insufflé espoir, joie et même confiance à une base de fans qui souffre depuis longtemps. Mais peu de fans sont aussi confiants que Mike, le mari de Jean Virkus. Il a acheté une paire de billets d’avion pour San Francisco avant même que les Lions ne battent les Rams de Los Angeles lors de leur premier match des séries éliminatoires.

“Il essayait de me faire une surprise, mais j’ai reçu un email de Delta confirmant mon vol”, a expliqué Jean Virkus.

À Bloomfield Hills, Dan Ervin, fan de longue date des Lions, a fait preuve du même courage en achetant une paire de billets d’avion pour la Bay Area pour lui et son fils Danny, juste après la victoire des Lions contre les Rams.

“Je me suis dit : ‘Je fais tapis, je m’en fiche'”, a déclaré Dan Ervin. “Si ça n’arrive pas, je vais quand même à San Francisco.”

Les Lions ont eu l’une des bases de fans les plus itinérantes de la NFL cette saison, étourdissant parfois leurs adversaires en s’emparant de grandes sections de leurs stades. Vient maintenant l’un des plus grands défis logistiques alors que les Lions affrontent leurs plus grands matchs depuis plus de trois décennies, à 2 400 milles de là, à Santa Clara.

“Nous avons une base de fans tellement impressionnante, je m’attends à ce qu’il y ait beaucoup de bleu dans le stade”, a déclaré Virkus. “Nous avons bien voyagé toute la saison et je sais que beaucoup de gens de Détroit essaient d’y aller.”

Pas bon marché, mais pas aussi exorbitant que certains pourraient l’imaginer

Ervin et Virkus s’envolent chacun pour San Francisco, où ils ont chacun de vieux amis à qui ils souhaitent rendre visite avant le match. Mais pour les fans des Lions strictement intéressés à assister au match, un vol vers l’aéroport international Norman Y. Mineta de San Jose pourrait être le plus logique : il se trouve à seulement 11 km environ du Levi’s Stadium, domicile des 49ers, alors que l’aéroport international de San Francisco est plus éloigné. à plus de 30 milles.

Un vol de l’aéroport international de Detroit Wayne County à San Jose, du samedi au lundi, coûtait environ 500 $ avec une escale raisonnable lundi après-midi. Les vols vers San Francisco coûtaient entre 420 $ et 660 $ avec une escale.

Les billets pour le match au Levi’s Stadium étaient disponibles lundi ticketmaster.com à partir de 595 $ jusqu’à plus de 2 200 $ – conformément aux prix des séries éliminatoires de Ford Field ces dernières semaines. Ervin n’a pas encore acheté ses billets : “Nous surveillons cela de près, essayant de déterminer si leur prix va augmenter ou diminuer”, a-t-il déclaré.

Les hôtels très proches du stade étaient étonnamment abordables lundi. Un séjour de deux nuits commençant samedi au Ramada by Wyndham Sunnyvale/Silicon Valley, à seulement environ 1,5 miles du stade, coûtait 139 $ la nuit. Hotels.com, taxes et frais inclus. Ceux qui recherchent une expérience plus haut de gamme pourraient essayer le Hyatt Centric Santa Clara Silicon Valley à environ 350 $ la nuit.

Le transport vers et depuis ces hôtels jusqu’au stade en taxi ou Uber coûte généralement moins de 20 $ – mais peut être parcouru pour un match de championnat NFC. Certains hôtels peuvent proposer des navettes pour le stade. La Valley Transportation Authority de la région propose un train léger sur rail qui se connecte à Caltrain, qui offre une connexion au stade depuis la ville de San Francisco, ainsi que des services de bus VTA vers le stade. Le coût est de 15 $ ou moins.

“La plus belle année de notre vie en tant que fans de sport”

Ervin a été détenteur d’un abonnement de saison des Lions pendant de nombreuses années à l’ancien Pontiac Silverdome, puis les premières années à Ford Field. La vie était bien remplie et les abonnements ont été abandonnés, mais lui et son fils assistaient toujours fréquemment aux matchs des Lions.

Le chroniqueur sportif de Free Press, Carlos Monarrez, a présenté en mai 2019 Danny Ervin comme un jeune « superfan » des Lions, soutenant avec ferveur l’équipe malgré ses défaites.

Danny, aujourd’hui âgé de 22 ans, se prépare à obtenir un diplôme de l’Université du Michigan, qui vient de remporter son propre championnat national de football au début du mois.

“Cela a été la plus belle année de notre vie en tant que fans de sport”, a déclaré Dan Ervin.

Les Ervins ont rétabli leurs abonnements aux Lions au moment même où le directeur général et entraîneur-chef défaillant Bob Quinn et Matt Patricia se voyaient montrer la porte, tout comme Brad Holmes et Dan Campbell étaient amenés à réessayer. “Nous avons acheté au plus bas”, a déclaré Ervin.

Avec un autre ami, les Ervin ont développé un « hayon de classe mondiale » juste à l’extérieur de Ford Field, attirant parfois jusqu’à 100 nouveaux et anciens amis.

“Tant d’adhésion et tant de souffrance depuis si longtemps”

“C’est comme un retour à la maison”, a déclaré Ervin. “Je vois des amis du lycée, des amis d’université, des amis de travail – ils en ont entendu parler et veulent en faire partie. Ensuite, il y a les gens que vous rencontrez dans l’allée” dans votre section du stade. rassemble les habitants de la région métropolitaine de Détroit – de races, d’âges et de revenus divers – d’une manière que d’autres sports à Détroit ne font tout simplement pas, a-t-il déclaré. Et l’incroyable saison et séries éliminatoires des Lions l’ont rendu encore plus amplifié et spécial.

“C’est émouvant d’une manière que je n’aurais jamais cru qu’un sport puisse me procurer”, a déclaré Ervin. “Il y a eu tellement d’adhésion et tellement de souffrance depuis si longtemps. Voir cela se produire est inspirant.”

Ervin était là pour voir les Pistons et les Red Wings remporter des championnats. Mais si les Lions le faisaient ? “Ce sera la chose la plus importante qui soit jamais arrivée dans cette ville, plusieurs fois”, a-t-il déclaré.

Une vieille veste des Lions au sous-sol, ressuscitée

Jean Virkus et son mari ont grandi dans des familles passionnées de sport et de Lions. Elle a grandi à East Lansing et son père, Fred Tinning, en plus d’être instructeur à la faculté de médecine de la Michigan State University, a été aumônier de l’équipe de football des Spartans pendant huit ans sous la direction de l’entraîneur de l’époque, Darryl Rogers, qui est ensuite devenu Lions. entraîneur.

Jean Virkus a perdu ses deux parents en 2019, son père subitement aux alentours de Thanksgiving. Elle a également eu une sœur décédée l’année dernière.

Se préparant à assister au match éliminatoire des Lions contre les Rams, Virkus cherchait une vieille veste préférée des Lions d’il y a des années. Elle ne l’a pas trouvé, puis s’est souvenue qu’il était rangé au sous-sol.

“En le portant pour le match, j’ai réalisé que c’était ce que je portais le dernier jour où j’ai vu mon père avant son décès”, a-t-elle déclaré. “Ma dernière photo avec mon père, je porte cette veste des Lions. Je porterai évidemment cette veste quand j’arriverai au match à Santa Clara.”

Il est difficile pour Virkus d’oser rêver d’une apparition des Lions au Super Bowl.

“Je suis vraiment nerveuse avec ce genre de choses, parce que je veux tellement qu’ils gagnent”, a-t-elle déclaré. “Mais j’en ai un très bon pressentiment. Ils ont juste l’esprit de Détroit.”

Contactez Keith Matheny : [email protected].