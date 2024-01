Les fans des Buffalo Bills soutiennent Tyler Bass avec des dons caritatifs

ORCHARD PARK, NY – Il y a eu une vague de soutien “pawsitive” en ligne pour le botteur des Buffalo Bills Tyler Bass après avoir raté un coup de pied de 44 verges lors d’une défaite 27-24 en ronde de division contre les Chiefs de Kansas City qui aurait égalisé le match. à 27 ans avec 1:43 à jouer.

Des dons atteignant plus de 110 000 $ ont été faits en son nom pour Club des dix vies, un groupe d’adoption de chats à but non lucratif basé dans la région de Buffalo qui se consacre à réduire le nombre de chats euthanasiés chaque année et le nombre dans les refuges, selon la responsable des relations publiques Kimberly LaRussa. Ce nombre continue d’augmenter.

Bass a reçu une attention négative en ligne suite au coup de pied manqué. Ses comptes sur les réseaux sociaux sont désactivés, mais on ne sait pas exactement quand cela s’est produit.

Pour montrer leur soutien à Bass, les dons ont commencé à affluer vers le Ten Lives Club lundi après-midi, la majorité par tranches de 22 $ pour montrer leur soutien au botteur de quatrième année, qui porte le numéro 2. Grâce à Show Your Soft Side, une campagne de service public qui Travaillant contre la maltraitance des animaux dans tout le comté, Bass s’est connecté au Ten Lives Club, travaillant avec eux dès 2022.

Le groupe posté sur Facebook le lundi à 14h19, “NOUS SOMMES AVEC TYLER BASS. N’INTIMIDEZ PAS NOTRE AMI Nous venons d’apprendre la terrible nouvelle selon laquelle Tyler Bass reçoit des menaces après le match d’hier et nos téléphones sonnent sans arrêt de la part de personnes qui souhaitent faire un don. 22 $ ​​au Ten Lives Club au nom de Tyler.

Tyler ne mérite aucune de la haine qu’il reçoit. C’est un excellent joueur de football et une personne encore meilleure qui a pris le temps d’aider notre organisation et de sauver des chats l’année dernière. Laissez notre ami tranquille.

Plus de 35 400 $ ont été récoltés rien que sur Facebook.

Bass a reçu une prolongation de contrat pendant l’intersaison 2023 qui le lie à l’équipe jusqu’à la saison 2027. Depuis le match, Bass a également reçu le soutien de l’organisation Bills.

“J’ai donné [Bass] “Je lui ai fait un câlin après le match et je lui ai juste dit, écoute, je sais qu’il veut ce retour plus que quiconque”, a déclaré le directeur général Brandon Beane mardi. “Et il a fait beaucoup de bonnes choses. Il a gagné des matchs. Il est à égalité. Il nous a fait de gros coups. Et un seul coup de pied ne change pas la façon dont je le vois, la façon dont nous le voyons, la façon dont ses coéquipiers le voient. … Je ne pense pas qu’il y ait un joueur ou un membre du staff que j’ai entendu qui doute de Tyler Bass.

“… J’espère que les fans ou qui que ce soit, si quelqu’un lui donne du fil à retordre, que [they] prendrait sa carrière et prendrait en compte à quel point il travaille dur et à quel point ses coéquipiers et cette organisation croient en lui. Il va jouer un rôle important dans ce que nous faisons à l’avenir. Il n’y a aucune hésitation de soutien dans ce bâtiment, et certainement de la part de [coach Sean McDermott] ou moi-même.”