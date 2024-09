Les fans des Browns supplient déjà l’équipe de récupérer Joe Flacco

Les fans des Cleveland Browns sont déjà dans un état de détresse, et ce n’est que la deuxième semaine de la saison 2024 de la NFL.

Les Browns ont affronté une équipe talentueuse des Cowboys de Dallas lors de la première semaine et ont semblé à plat. La bonne nouvelle est que les Browns ont un adversaire moins redoutable lors de la deuxième semaine, les Jaguars de Jacksonville.

Cela n’a pas empêché les fans de supplier les dieux d’Internet pour que les Browns opèrent un changement important au niveau du quarterback. Entre le niveau de jeu de Deshaun Watson lors de la première semaine et le nouveau procès intenté contre lui pour agression sexuelle et coups et blessures, les fans veulent un nouveau quarterback, mais un ancien.

Ils veulent que Joe Flacco revienne. Il est assis sur le banc des Colts d’Indianapolis. Pour être juste, la plupart des fans n’ont jamais voulu qu’il parte. Il est sorti du canapé et a mené les Browns aux playoffs en 2023. L’attaque de Kevin Stefanski a fonctionné sous Flacco.

Voici un échantillon de demandes pour que Flacco revienne bientôt.

TJ a dit : « Andrew Berry a fait une énorme erreur en ne faisant pas revenir Joe Flacco. Je comprends pourquoi ils ne l’ont pas fait, car Watson n’est pas un bon QB, et ils ne voulaient pas que les fans scandent « Flacco » Flacco » au premier quart-temps. »

Adam Levitan Le commentaire de Deshaun Watson a remué le couteau dans la plaie. Il a déclaré : « Deshaun Watson n’a pas lancé pour 300 yards dans un match depuis la saison 2020. Joe Flacco a dépassé les 300 yards dans cinq de ses six départs pour les #Browns la saison dernière. »

Nous n’en sommes qu’à la deuxième semaine et les Browns ont le temps de rebondir. S’ils ne le font pas, les appels au retour de Joe Flacco, qui ne peut se faire que par le biais d’un échange avec les Colts d’Indianapolis, se feront de plus en plus pressants.