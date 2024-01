Les fans des Bills fouillent le Highmark Stadium avant les éliminatoires retardées des Wild-Cards de l’AFC des Buffalo-Steelers

ORCHARD PARK, NY (AP) – En fin de compte, Mère Nature n’était pas à la hauteur de Bills Mafia.

Alors que les restes d’une tempête de neige à effet de lac se déplaçaient vers le nord lundi, la chaleureuse base de fans des Bills a pris le relais, aidant à creuser le stade Highmark tout en trouvant de nouvelles façons de suivre avant Buffalo a accueilli les Steelers de Pittsburgh dans un match éliminatoire des wild-cards de l’AFC retardé par les conditions météorologiques.

“Rien n’allait nous arrêter”, a déclaré Ryan Stang, qui organise un événement de hayon pour chaque match à domicile dans un bar près du stade. « Peu importe qu’il neige, qu’il pleuve ou qu’il pleuve. Nous jouons à ce jeu… Nous y sommes habitués. Cela n’a rien de nouveau pour nous. »

Le match devait initialement se jouer à 13 heures dimanche, mais a été repoussé à 16 h 30 lundi. La gouverneure de New York Kathy Hochul et la NFL a cité des préoccupations en matière de sécurité publique pour le retard avant même que la tempête de plus de 24 heures ne déverse plus de 0,6 mètre de neige sur la région de Buffalo, une grande partie étant concentrée sur la maison des Bills à Orchard Park jusqu’à dimanche soir.

La journée de lundi a commencé avec le bourdonnement des charrues déneigant les halls et le raclement des pelles creusant les sièges. Le soleil qui brillait à midi a laissé place à un ciel gris, mais plus de neige, comme une petite armée d’employés et d’assistants du stade payé 20 $ de l’heure, il a couru pour nettoyer l’installation de 70 000 places avant le coup d’envoi.

Les équipes travaillaient depuis dimanche, lorsque la neige tombait à une vitesse de plus de 5 centimètres par heure. Ils ont travaillé toute la nuit, les Bills ayant lancé un appel pour plus d’aide tôt lundi.

La tâche s’est avérée trop ardue et la majorité des sièges étaient encore recouverts de neige lorsque les portes se sont ouvertes. Les fans ont emprunté des pelles au service clientèle et ont utilisé leurs mains ou des morceaux de carton pour déneiger.

Les Bills ont également envoyé une alerte suggérant aux fans de porter des pantalons de neige pour rester au sec. Les températures devraient descendre jusqu’à 14 degrés Fahrenheit (moins 10 Celsius), avec des vents allant de 8 à 16 mph (13-26 km/h).

Un fan des Steelers de Pittsburgh débarrasse la neige de sa rangée de sièges avant un match de football des séries éliminatoires de la NFL entre les Bills de Buffalo et les Steelers de Pittsburgh, le lundi 15 janvier 2024, à Buffalo, NY (AP Photo/Jeffrey T. Barnes)

Les principales routes menant au stade ont été dégagées, et des congères de 5 pieds bordent les routes après leur déneigement. Les chutes de neige ont limité le stationnement autour du stade, ce qui a contribué à l’arrivée lente de la foule.

Au coup d’envoi, la majorité des supporters était debout. Et les quelques poches de sièges vides se trouvaient pour la plupart au troisième pont, où les conditions étaient les plus froides car ouvertes au vent.

Sinon, les choses semblaient se dérouler comme d’habitude pour deux équipes qui ont dû attendre une journée supplémentaire pour jouer. Le terrain étant déneigé, les Bills ont été acclamés lorsqu’ils sont entrés sur le terrain pour les échauffements d’avant-match, tandis que les Steelers ont été pour la plupart hués, à l’exception d’un groupe de terribles fans agitant leurs serviettes derrière le banc de Pittsburgh.

Les fans des Bills ont trouvé un moyen d’utiliser toute cette neige supplémentaire collectée autour d’eux en je le jette comme des confettis pour célébrer le touché d’ouverture du match de Buffalo.

Un employé du stade débarrasse la neige des sièges avant un match de football éliminatoire de la NFL entre les Bills de Buffalo et les Steelers de Pittsburgh, le lundi 15 janvier 2024, à Buffalo, New York (AP Photo/Jeffrey T. Barnes)

Un employé du stade débarrasse la neige des sièges avant un match de football éliminatoire de la NFL entre les Bills de Buffalo et les Steelers de Pittsburgh, le lundi 15 janvier 2024, à Buffalo, New York (AP Photo/Jeffrey T. Barnes)

Le manque de vent et le soupçon occasionnel de ciel bleu ont soulagé les pelleteurs plus tôt lundi.

“Cela allège l’ambiance”, a déclaré Bob Isaacs, apercevant un ciel bleu au sud du stade.

Quant à l’ampleur de la tâche à accomplir, Isaacs a déclaré : « Pendant 2 secondes. Ensuite, vous devez vous rappeler que vous êtes un fan des Bills. Tout cela fait partie de l’accord.

C’est la quatrième année qu’Isaacs, 62 ans, se porte volontaire pour pelleter la neige au stade, ce qu’il considère comme sa façon de soutenir l’équipe de sa ville natale.

Les sièges du stade sont recouverts de neige avant un match de football des séries éliminatoires de la NFL entre les Buffalo Bills et les Pittsburgh Steelers, le lundi 15 janvier 2024, à Buffalo, NY (AP Photo/Jeffrey T. Barnes)

Dans les parkings entourant le stade, les supporters ont improvisé leur talonnage au milieu des montagnes de 10 pieds de neige déneigeuse. Dans un lot, certains dévaler les collines en snowboard sur des morceaux de carton. Sur un autre terrain, trois fans se tenaient au sommet d’une colline scandant « Allons-y, Buffalo ». avant de sauter sur une table pliante en feu.

“Nous sommes construits pour ça, c’est Buffalo”, a déclaré Stang.

Certains fans des Steelers ont été impressionnés par la quantité de neige déneigée du stade en si peu de temps.

“C’était mieux que ce à quoi nous nous attendions, compte tenu de toutes les histoires d’horreur que nous voyions aux informations”, a déclaré TJ Wesling avant d’être touché dans le dos par une boule de neige lancée par un fan des Bills. « Tout le monde a été super hospitalier. Tous les fans de Buffalo sont vraiment cool. Ce n’est pas comme aller à Philadelphie.

L’écrivain indépendant de l’AP, Jonah Bronstein, a contribué à ce rapport.

