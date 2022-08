Les fans des Bears à la recherche d’une amélioration offensive peuvent chercher au mauvais endroit – Shaw Local

LAKE FOREST – En ce qui concerne les progrès significatifs de l’attaque des Bears en 2022, tous les regards sont tournés vers le nouveau plan de Luke Getsy, les progrès significatifs de Justin Fields, s’il y a des receveurs sur la liste autres que Darnell Mooney et, une fois que l’équipe a découvert qui c’est les cinq meilleurs joueurs de ligne offensifs sont, peuvent-ils être assez bons?

Il se peut très bien, cependant, que tous ces gens cherchent au mauvais endroit.

Même si tous ces groupes de postes commencent à évoluer dans la bonne direction, de grands pas pourraient encore les amener à la moyenne.

Ce que l’on sait déjà, c’est que Getsy espère à terme être dynamique dans les airs, tout commencera au sol.

À David Montgomery, les Bears ont un demi-offensif parmi les cinq à huit premiers, et avec Khalil Herbert, Darrynton Evans et Trestan Ebner tous aussi à l’aise pour exécuter le schéma de lecture de zone extérieure ou attraper le ballon de Fields, le porteur de ballon ne devrait pas être un problème.

Mais c’est l’extrémité serrée et l’impact de la position sur les jeux de course et de passes qui sont les plus intrigants.

Lorsque les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, les Chiefs de Kansas City, les Eagles de Philadelphie et les 49ers de San Francisco sont tous allés au Super Bowl ces dernières années, Rob Gronkowski, Travis Kelce, Zach Ertz et George Kittle étaient les receveurs n°1 ou n°2 de ces équipes. et tous étaient de vrais bouts serrés en Y, des meilleurs attrapeurs de passes et des bloqueurs en ligne.

Cole Kmet était le receveur n ° 2 des Bears l’an dernier avec 60 attrapés pour 612 verges, une moyenne de 10,2 verges et un impressionnant 248 de ces verges après l’attrapé.

Tout ce qui manquait était un voyage dans la zone des buts et une poignée de jeux de gros morceaux dans lesquels les Big Four excellent.

Le blocage de course de Kmet s’est également amélioré à pas de géant.

“J’ai été très impressionné par la façon dont il a attaqué le jeu de course et à quel point il a été physique”, a déclaré Getsy à propos de son ailier serré n ° 1. « Il peut faire beaucoup de choses différentes.

“Ce que j’aime plus que tout chez les joueurs de football, ce sont les gars qui peuvent faire beaucoup de choses différentes, ce qui les rend plus précieux pour l’attaque et plus dangereux pour la défense. Alors Cole, je pense, est l’un de ces gars qui a cette flexibilité.

Pourquoi Kmet est-il ravi d’aller travailler pour Getsy ?

“Ce que j’aime, c’est que vous pouvez faire beaucoup de choses en courant pour la passe, et je pense que cela se prépare bien pour les bouts serrés et les receveurs”, a déclaré Kmet. «Et vous avez des gars sur leurs talons, vous faites courir des gars et vous sortez du ballon. C’est un système de course amusant.

Kmet pense que cela devrait également l’aider à trouver la zone des buts.

“Être mis dans des situations, des situations amicales, évidemment, dans la zone rouge, être utilisé dans le rouge bas, des choses comme ça”, a-t-il déclaré. “Les choses sur lesquelles j’ai travaillé avec les versions et des choses comme ça, ça m’aidera dans la zone rouge.”

Ce n’est pas un hasard dans le plan de Getsy si, bien que la sauvegarde de Kmet l’année dernière, Jimmy Graham ait aidé à définir la position U dans la NFL et ait été un vrai mouvement et une passe attrapant l’extrémité serrée, Ryan Griffin est là pour soutenir Kmet cette saison comme un autre vrai Y avec 67 départs en 119 matchs avec les Texans et les Jets.

Getsy voit aussi quelque chose de spécial dans Kmet.

« Il a tous les outils dans le sac. Le ciel est la limite pour lui », a déclaré Getsy. «Beaucoup de gars ont des outils dans cette ligue, c’est le désir de s’améliorer, d’apprendre, d’acquérir des connaissances et de les mettre ensuite sur le terrain. C’est ce qui me fait croire qu’il sera un excellent ailier rapproché dans cette ligue.

Les bouts serrés peuvent être des développeurs lents dans la NFL. Kelce n’a pas vraiment éclaté avant sa quatrième saison dans la ligue et Ertz sa sixième.

Avec des lignées NFL de son père Frank et de son oncle, Jeff Zgonina, Kmet sait ce qu’il faut.

Avec l’éthique de travail dont il fait preuve ainsi que la façon dont ses coéquipiers semblent affluer vers lui, il y a des raisons de croire qu’une évasion pourrait être proche.

Si c’est cette année, il pourrait très bien être la plus grande amélioration de l’attaque cette saison.