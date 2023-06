Les fans d’Emmerdale travaillent sur une tournure de choc alors que Caleb Miligan a enfin accès aux comptes bancaires de Kim Tate

Les fans d’EMMERDALE prédisent une tournure de choc alors que Caleb Miligan a enfin eu accès aux comptes bancaires de Kim Tate.

Le secret Tate – qui est joué par l’acteur Will Ash dans le feuilleton ITV – est déterminé à détruire Kim pour son rôle dans la mort de son père Frank Tate dans les années 90.

Enfin, déchiffrant le mot de passe final de Kim, Caleb était sur un nuage neuf et a élaboré un plan pour voler tout son argent pendant qu’elle est distraite pendant le mariage.

Caleb a clairement fait comprendre à Nicky qu’il ne pouvait pas s’en aller maintenant – ni à aucun moment dans le futur.

En disant à son fils qu’il s’attendait à ce qu’il épouse Gabby et reste marié pendant au moins un an avant de pouvoir divorcer et prendre la moitié de tout, Nicky était horrifiée.

Il a insisté sur le fait qu’il voulait sortir mais Caleb est resté ferme – insistant sur le fait qu’il obtiendrait tout ce qui lui était dû.

Plus tard, Kim a surpris que Caleb se tenait devant Home Farm en train de le regarder.

« Il est difficile de l’ignorer vraiment », a-t-il déclaré, ajoutant: « C’est tout simplement magnifique. »

« Vous savez, parfois, je remarque quelque chose d’autre quand j’entre, une fenêtre ou ce chemin là-haut. C’est si beau. »

« C’est plus pour moi que de l’esthétique », a déclaré Kim.

« C’est comme s’il avait sa propre histoire. Je l’ai vu à travers tant d’époques différentes. Et quand je pense à Gabby, c’est comme si elle se dirigeait vers une nouvelle.

« C’est excitant », a-t-elle ajouté alors que Caleb l’interrogeait.

« C’est un grand jour demain. Je suis juste content que tout se passe si bien. Voici notre avenir.

Cependant, les fans ont prédit une tournure de choc – et Kim Tate pourrait être celle qui gronde la paire

L’un d’eux a écrit : « Je suis sûr que Kim connaît Caleb. Je pense qu’elle va vider son propre compte avant qu’il ne puisse y accéder.

Un deuxième a déclaré: « Kim joue totalement Caleb et je suis là pour ça. »

Un autre a ajouté: « Kim n’est pas stupide, elle va se débarrasser de ces f *** ers. »