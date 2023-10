Les fans d’Emmerdale terrifiés pour la vie de Chas après une mauvaise identité cachée

Les fans d’EMMERDALE sont restés terrifiés pour la vie de Chas après une mauvaise tournure identitaire cachée.

L’épisode de ce soir a vu Chas – joué par Lucy Pargeter – se débattre à l’occasion du cinquième anniversaire de la mort de sa fille Grace, survenue quelques minutes seulement après sa naissance.

ITV

Les fans d’Emmerdale ont été terrifiés pour la vie de Chas après une mauvaise tournure identitaire cachée[/caption] ITV

Chas et Paddy sont allés visiter la tombe de leur fille Grace à l’occasion de l’anniversaire de sa mort.[/caption]

Chas avait espéré que son ex – et le père de Grace – Paddy Kirk passerait l’après-midi avec elle après qu’ils se soient rendus sur la tombe de leur fille et lui aient rendu hommage.

Cependant, après que Paddy ait dit à Grace combien lui et sa maman l’aimaient, il a dit à Chas découragé qu’il emmenait sa petite amie Mandy Dingle pour le déjeuner.

Chas a fait preuve de courage, mais alors qu’elle s’éloignait, un homme en costume noir est apparu, après l’avoir observée.

Les téléspectateurs d’Emmerdale connaîtront l’homme sous le nom de Harry, un nouveau méchant lié au nouveau venu Corey et qui est apparu pour la première fois en août.

Cependant, lorsqu’il s’est présenté à Chas in the Hop plus tard dans l’épisode, il a dit qu’il s’appelait Simon et qu’il était tout simplement charmant.

Chas avait déjà bu pas mal de vins avant son arrivée, mais elle n’a pas tardé à partager un verre avec lui avant de le ramener chez elle plus tard.

Heureusement, une conversation sur les enfants lui a fait comprendre qu’elle n’était pas en mesure de coucher avec un homme qu’elle connaissait à peine, et « Simon » a dit chevaleresquement qu’il le ferait simplement. dormir sur le divan.

Mais alors que Chas allait lui chercher une couette, il prit une photo d’elle avec les frères Cain et Caleb – qu’il avait réduit en bouillie il y a quelques semaines – et avait un visage comme le tonnerre.

La productrice du feuilleton, Laura Shaw, avait précédemment promis des « rebondissements » en cours de route pour certains résidents d’Emmerdale avec l’arrivée de Harry, joué par Robert Beck.

Elle a déclaré : « Nous sommes ravis que Robert rejoigne la famille Emmerdale pour jouer Harry.

« Dangereux et imprévisible, Harry apportera du drame et du péril à certains de nos villageois les plus aimés, avec quelques rebondissements en cours de route auxquels nos téléspectateurs ne s’attendront vraiment pas! »

Gardant cela à l’esprit, et Harry cherchant clairement à s’en prendre aux frères Dingle, beaucoup se sont tournés vers X – anciennement Twitter – pour craindre pour Chas, qui semble pouvoir être prise entre deux feux.

L’un d’eux l’a suppliée de ne pas le laisser rester chez elle en écrivant : « Chas, ne fais pas ça ! Allez! »

Un autre a ajouté : « Pourquoi dort-il sur le canapé ? Rentre chez toi ! »

Un troisième a tweeté : « Chas a invité le psychopathe local armé d’armes à feu. Elle n’apprendra jamais.

ITV

Le méchant Harry se fait passer pour un homme charmant appelé Simon lorsqu’il se présente à Chas in the Hop[/caption]

Emmerdale est diffusé sur ITV1 et est disponible sur ITVX.