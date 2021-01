Les fans d’EMMERDALE ont été stupéfaits par Lydia Hart faisant une blague par inadvertance sur le plaisir de soi.

La femme de ménage – qui est jouée par l’actrice Karen Blick dans le feuilleton ITV – parlait à sa cousine Mandy Dingle lorsqu’elle a fait un commentaire sur le fait d’avoir «frappé» Paul.

Elle voulait dire que Paul «se ferait frapper» comme dans la façon dont la mafia s’occupait de ses problèmes.

Tout est arrivé parce que Mandy avait prévu une proposition élaborée pour le partenaire Paul au pub.

Mais ne voulant pas qu’il sache ce qu’elle prévoyait, elle était moins polie en lui demandant de la rencontrer.

«Flipping diable Paul vous en fera juste un», dit-elle.

«Bon Paul, viens me rencontrer pour le dîner, il y a quelque chose que je dois te demander. Paul, à une heure, Woolpack, soyez là.

Lydia lui a dit: «Pauvre gars, il est terrifié. Je ne pense pas qu’il ait deviné une proposition de mariage. Si quoi que ce soit tout le contraire.

«Vous avez eu un peu de Don Dingleone sur lui, soyez là une heure, vous allez vous faire défoncer».

Une Mandy au visage impassible lui a dit: « Je pense que c’est juste un coup, Lyds. »

Les téléspectateurs étaient cependant hystériques.

L’un d’eux a écrit: « » Whacked off. » 19h03. Beau travail, Lydia #Emmerdale »

Un second a dit: « Whacked off ». Vous voulez vous assurer que vous avez bien les dents avant de le dire à la télévision nationale. #Emmerdale »

Un autre a ajouté: « C’était génial merci, bien que @karenblick et le commentaire déçu et votre réaction m’ont fait hurler xx »