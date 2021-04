Les fans d’EMMERDALE se sont retrouvés à soutenir Nate Robinson après qu’il ait décidé d’abandonner sa petite amie Tracy Metcalfe et leur jeune bébé Frankie.

Le fermier – qui est joué par l’acteur Jurell Carter dans le feuilleton ITV – semble prêt à abandonner sa famille après que le stress se soit installé entre eux.

ITV

Les fans d’Emmerdale ont regardé Nate planifier son départ[/caption]

ITV

C’est venu après plusieurs querelles hurlantes avec sa petite amie[/caption]

Les téléspectateurs savent que Nate se sent coupable après s’être cassé le pied bêtement et gâcher une journée en famille.

Mais Tracy a maintenant été laissée à tout faire avec lui incapable de travailler ou d’aider avec le bébé.

Et ce soir, elle s’est déchaînée quand il a mis son rétablissement en danger pour la rejoindre pour une promenade alors qu’elle lui avait spécifiquement demandé de ne pas le faire.

«Je me fiche de ton pied», se ragea-t-elle.

ITV

Plus tôt, les fans avaient vu Tracy s’en prendre à Nate dans la rue[/caption]

«Je me fiche de votre culpabilité, je me fiche de tout ce que vous traversez en ce moment parce que j’ai à peine assez d’énergie pour prendre soin de notre fille et elle vient en premier – toujours.

«Alors s’il te plait Nate, je t’en supplie, reviens juste ouais.

A la fin de l’épisode Nate sa décision de lui laisser un peu d’espace.

Prenant le téléphone, il a appelé un numéro mystère et a révélé son intention de partir – quoique temporairement.

ITV

Tracy avait dit à Nate à quel point elle était épuisée[/caption]

ITV

Elle lui a hurlé dessus pour avoir laissé tomber la bouteille de Frankie[/caption]

«Pas si génial, vraiment pas terrible», a-t-il dit.

«Regardez, puis-je venir et rester avec vous. Pendant un moment, je dois juste partir. Je ne peux plus être ici.

Les fans n’ont pas été surpris de sa décision.





L’un d’eux a écrit: «Normalement, je dirais que le père devrait rester pour essayer de trier les choses, mais si Nate partant arrête les hurlements incessants de Tracy, alors je suis tout à fait d’accord.

Un second a dit: «Pourquoi Tracy est-il impossible? Il n’y a littéralement rien que Nate puisse dire ou faire pour aider. Il demande comment aider et obtient une non-réponse. Imaginez sa frustration!

Cependant on a écrit: «Sentez-vous pour Tracy sur #Emmerdale, crie la dépression post-natale.

«Il est temps qu’un feuilleton couvre cela, car cela affecte tant de femmes et c’est vraiment horrible de ne pas savoir ce qui se passe ou comment admettre que vous avez du mal à y faire face.»