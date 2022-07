Les fans d’Emmerdale sous le choc de la vengeance de Gabby Thomas contre Amelia Spencer

Les fans d’EMMERDALE sont sous le choc après que Gabby Thomas se soit vengé d’Amelia Spencer pour avoir laissé tomber le bébé Thomas – en expulsant sa famille.

La millionnaire – qui est jouée par l’actrice Rosie Bentham dans le feuilleton ITV – a juré de détruire Amelia et de la chasser du village après que sa négligence l’ait vue mettre Thomas à l’hôpital.

L’adolescente Amelia gardait des enfants lorsqu’elle s’est effondrée, mais a menti à ce sujet.

Cela a amené Gabby à avoir une réunion avec les services sociaux et elle était terrifiée à l’idée de perdre son fils.

Cependant, après avoir reçu la visite des services sociaux pour un chèque d’aide sociale pour Thomas, Gabby n’était pas d’humeur à être gentille.

Au lieu de cela, elle a décidé d’apprendre du mentor Kim Tate – et de ruiner la vie d’Amelia.

Se précipitant vers elle dans le village, Gabby lui montra les dents – et lança une lettre à Amelia et à papa Dan.

“Je viens juste de commencer, tu gâches ma vie et je gâcherai la tienne”, a déclaré Gabby.

“Vous pensez que je laisserais n’importe quoi m’arrêter”, a-t-elle ajouté alors que Dan insistait sur le fait qu’il n’était pas en retard sur le loyer.

“N’hésitez pas à fouiller derrière le canapé pour trouver de l’argent de rechange pour un avocat, car nous aurons le nôtre en attente.





“Ou ne vous embêtez pas et commencez à faire vos valises.”

Mais après que Kerry ait tenté de l’insulter, Gabby a changé d’avis et a interrompu l’expulsion.

Elle a dit : « Tu sais quoi, à quoi je pensais ? Faisons en sorte qu’il vous reste 48 heures pour sortir. Après ce que tu as fait à mon fils, je te veux le plus loin possible de ma famille.

Les actions de Gabby ont choqué les téléspectateurs de Corrie.

L’un d’eux a écrit: “Wow Gabby… c’est dur. Je sais qu’elle a mal agi mais 48 heures. Tu n’es pas si innocent non plus. Vous n’avez même pas remarqué qu’Amelia était malade quand elle gardait votre fils. #Emmerdale”

Un deuxième a dit : « Euh ! Pourquoi Gabby envoie-t-il à Amelia un avis d’expulsion ? Ce n’est pas son nom sur la location. #Emmerdale”

Un autre a ajouté : “Gabby essaie d’être une mini Kim… elle a besoin de grandir ! #Emmerdale”

