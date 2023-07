Les fans d’Emmerdale soulignent une énorme erreur alors que Dan Spencer est accusé d’attaque perverse

Les fans d’EMMERDALE ont repéré une énorme erreur alors que Dan Spencer était accusé de GBH après avoir frappé le harceleur d’Amelia, Lloyd.

Dans le but de protéger sa fille Amelia Spencer (Daisy Campbell), Dan (Liam Fox) a confronté son harceleur en ligne Lloyd (Matt Sutton) et l’a frappé, ce qui l’a conduit d’urgence à l’hôpital.

TVI

Dan Spencer a été accusé de GBH à Emmerdale hier soir[/caption] TVI

Les fans ont pointé du doigt une grosse bavure avec la police[/caption]

Les choses ont pris une tournure inattendue lorsque Dan s’est rendu à l’hôpital pour confronter Lloyd à propos de ce qu’il avait fait et a fini par rencontrer la femme de Lloyd, Julie.

L’épisode d’hier soir du feuilleton ITV a vu Dan accusé de lésions corporelles graves.

Après avoir été libéré sous caution, il est rentré chez lui et a refusé de dire à Amelia ce qui s’était réellement passé.

Cependant, les téléspectateurs ont pointé du doigt une énorme bourde dans la procédure policière.

S’adressant à Twitter, l’un d’eux a déclaré: « Ils n’ont même pas interrogé ou parcouru les appels téléphoniques d’Amelia. #Emmerdale.

Un autre a écrit : « Attendez une minute. La police n’a pas parlé à Amelia… et a fouillé tous les coins et recoins à la recherche des appareils mobiles et portables de la peste adolescente #Emmerdale.

Un troisième a écrit : « Comment n’ont-ils pas trouvé ses messages à Amelia ?! je suppose qu’il a utilisé un téléphone avec graveur ou quelque chose comme ça ? #Emmerdale.

La patronne d’Emmerdale, Laura Shaw, a taquiné une nouvelle histoire sombre pour Dan alors qu’il est envoyé en prison.

Elle a déclaré: «Nous voulons montrer la dure réalité et l’impact dévastateur qu’un coup de poing peut avoir. Dans un moment de folie, le monde de Dan va basculer.

«Ses actions pourraient lui coûter sa liberté et, plus tragiquement, pourraient coûter la vie à Lloyd.

« Au fur et à mesure que l’histoire se déroule, nous verrons Dan lutter contre la culpabilité de ce qu’il a fait et l’impact que cet acte violent a sur sa famille, ses amis et la communauté au sens large. »

L’acteur Dan Liam Fox a ajouté: «Cette histoire est la meilleure à laquelle j’ai participé de tout mon temps à Emmerdale. Quand on en a discuté pour la première fois avec moi, je savais juste que ça allait être quelque chose de spécial.

«Les producteurs ont absolument trouvé des atouts avec une histoire qui signifie vraiment quelque chose. Beaucoup d’entre nous ont été dans une situation où nous pourrions être mis dans la même position que Dan.

« Qui ne voudrait pas protéger sa fille d’une attention indésirable ? Chaque jour de la semaine, quelqu’un quelque part peut frapper quelqu’un sans savoir à quoi ce coup de poing pourrait mener.

Emmerdale est diffusé les soirs de semaine à partir de 19h30 sur ITV1 et ITVX.