Les fans d’Emmerdale sont stupéfaits alors qu’un résident reçoit une demande en mariage choc au milieu d’un drame de bébé

Les fans d’EMMERDALE ont été stupéfaits après qu’un résident ait reçu une demande en mariage choc.

L’épisode de ce soir a vu Chloe Harris confie à sa sœur Amy qu’elle pourrait être de nouveau enceinte, après avoir repéré les mêmes symptômes qu’elle avait lorsqu’elle était enceinte de son bébé, Reuben.

ITV

Emmerdale a vu une proposition choc de Mackenzie Boyd dans l’épisode de ce soir[/caption] ITV

Mackenzie a proposé à sa petite amie Chloe Harris après avoir révélé qu’elle pourrait être enceinte de leur deuxième enfant[/caption]

Amy a demandé si Chloé et son partenaire Mackenzie Boyd utilisaient une protection au lit depuis qu’ils avaient eu Reuben plus tôt cette année, et Chloé penaude a admis qu’ils avaient pensé au fait qu’elle l’était. allaitement maternel leur fils suffisait à les protéger contre une autre grossesse.

Chloé a dit qu’elle commanderait un test de grossesse en ligne pour en être sûre, mais plus tard, alors qu’elle essayait de le faire sur son téléphone portable, Mackenzie est entrée et l’a vu.

Alors qu’ils se tenaient face à face dans leur salon, Chloé expliqua qu’elle ne l’était peut-être pas, mais Mackenzie était ravie de cette perspective.

Il a dit à sa petite amie stupéfaite : « Wow ! Oh c’est génial, c’est génial ! Tu ne penses pas ?

Chloé a laissé entendre que c’était peut-être trop tôt, mais en lui prenant la main, il a répondu : « Ils vont avoir un an d’écart, ils vont être les meilleurs amis.

« Je peux vivre tout ce que j’ai manqué avec Reuben, je peux faire les noms, je peux faire les scans, oh mon Dieu, je peux faire la crèche. »

Alors qu’il parlait d’avoir un autre fils, Chloé a vérifié qu’il allait vraiment bien et il a dit : « Absolument, je dois rattraper les erreurs que j’ai commises, nous allons être une vraie petite famille. »

Il a soudainement eu une idée et a dit : « Oh, et si nous devons faire des annonces qui changeront toute la vie, peut-être que je devrais en faire une moi-même.

« Si nous voulons faire les 2,4 enfants et un Volvo alors peut-être que je devrais y mettre une bague.

Chloé, choquée, a déclaré: « La dernière fois que j’ai vérifié, vous étiez toujours en quelque sorte mariée. »

Se référant à la femme Charité Dingle, avec qui il s’est marié plus tôt cette année avant que la grossesse de Chloé ne soit révélée et qu’ils se séparent, Mack a déclaré : « Ne vous inquiétez pas pour ça, ce n’est pas pour toujours.

« Dites simplement que vous m’épouserez quand je pourrai tenir ma promesse, s’il vous plaît. »

Chloé a dit « oui » et le couple a partagé un baiser avant le générique.

Mais les téléspectateurs d’Emmerdale n’ont pas tardé à se tourner vers X – anciennement Twitter – pour discuter de la proposition soudaine et du bébé. nouvelles.

L’un d’eux a écrit : « Oh, adorable. Compensé pour eux.

Un autre n’était pas d’accord, devinant : « Bien sûr, Chloé n’est pas de nouveau enceinte. Mac saute le pas.

Un troisième a émis l’hypothèse : « Elle ne sera définitivement pas enceinte après tout ça ! »

Emmerdale est diffusé sur ITV1 et est disponible sur ITVX.