Les fans d’Emmerdale sont restés stupéfaits alors que Victoria Sugden expulse Luke Posner après avoir révélé son secret

Les fans d’EMMERDALE ont été stupéfaits lorsque Victoria Sugden a expulsé son petit ami Luke Posner après qu’il ait tenté de parler de son passé secret.

Comme les téléspectateurs le savent, le chef – joué par Max Parker dans le feuilleton ITV – ment depuis des mois sur sa sexualité.

Les fans d'Emmerdale ont été choqués que Victoria Sugden ait expulsé Luke Posner

Plus tôt ce mois-ci, il a été révélé que Luke avait prétendu être un homme célibataire envoyant un message à Ethan Anderson sur une application de rencontres gay.

L’aspirant avocat s’est vite rendu compte que c’était lui et a menacé d’en parler à sa petite amie Victoria, mais il l’a supplié de ne pas le faire.

La mère de Luke, Wendy, a senti que quelque chose n’allait pas entre Luke et Ethan, et lors d’une conversation à cœur ouvert, il a parlé d’un incident passé avec son frère Lee.

Il a dit à sa mère qu’il avait été attaqué par son frère après avoir découvert une précédente relation homosexuelle.

Luke a admis qu'il avait parlé à Ethan sur une application de rencontres

Hier soir, Luke a essayé de révéler son secret à Victoria.

Le chef – joué par Isabel Hodgins dans le feuilleton ITV – a compris que son petit ami n’avait pas agi lui-même et lui a demandé si quelque chose n’allait pas.

Il a réussi à s’ouvrir un peu plus, mais ne lui a pas dit tout ce qu’il gardait pour lui.

Victoria a avoué : « J’ai juste l’impression que tu m’évites, comme maintenant… Je ne veux pas de vin. Je veux que tu me regardes et que tu me dises ce que tu ressens… »

Victoria a senti que quelque chose n'allait pas entre eux pendant un certain temps

Luke lui a dit : « Tu sais, je ne sais pas vraiment comment dire ça parce que ça va sembler tellement fou et stupide.

« Mais ça a commencé comme une blague, mais c’est un peu devenu incontrôlable. »

Le chef a été laissé sans voix par sa réponse.

Il a poursuivi: « Alors c’était moi qui envoyais un message à Ethan. Eh bien, je me moquais d’Internet, comme vous. »

Luke a été dévasté lorsqu'il lui a dit ce qu'il avait fait

Mais Victoria n’était pas convaincue.

Luke a expliqué qu’il pensait que c’était drôle, mais Ethan l’avait appelé à ce sujet, alors s’est arrêté.

Mais Victoria n’arrivait pas à comprendre ce que son petit-ami lui avait dit et demanda : « Il n’y avait pas d’autres gars, juste Ethan ?

Luke s’est assis en silence alors Victoria a crié : « Va voir tes mamans !

Victoria a expulsé Luke, même s'il vient juste d'emménager ensemble

« Rentre à la maison parce que je ne veux pas te regarder. Je savais qu’il y avait quelque chose, je le savais juste ! Je pensais que c’était moi !

Les fans de la série à succès ont été stupéfaits par la décision de Victoria alors qu’il tentait de s’ouvrir davantage sur qui il est en tant que personne.

L’un d’eux a écrit sur Twitter : « Pauvre Luke #Emmerdale. »

Un autre a déclaré: « Luke dit à Victoria, je suis choqué. #Emmerdale. »

Luke envoyait un message à Ethan sur une application de rencontres gay dans le dos de Victoria

Pendant ce temps, d’autres fans sont restés horrifiés alors que le passé sinistre de Meena Jutla a été révélé – et prédisent qu’elle est une meurtrière.

Beaucoup ont été choqués par le comportement menaçant de l’infirmière, plusieurs prédisant qu’elle pourrait être l’assassin de sa meilleure amie lorsqu’elle a dit à Diane qu’elle s’était suicidée il y a des années.

Un téléspectateur a écrit : « Eh bien, c’est confirmé, que #meena est une psychopathe… #emmerdale. »

Un autre a posté: « J’avais raison. Meena a besoin d’une évaluation psychiatrique. Le suicide de l’amie n’était qu’un autre de ses mensonges tordus. David doit dormir avec un œil ouvert. Elle se vengera quand il la jettera #Emmerdale. «