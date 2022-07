Les fans d’Emmerdale sont horrifiés alors que la toxicomanie de Leyla atteint un nouveau plus bas – et elle est finalement prise en flagrant délit

Les fans d’EMMERDALE ont été horrifiés lorsque la toxicomanie de Leyla a atteint un nouveau creux – et elle a finalement été prise en flagrant délit.

Le personnage, joué par Roxy Shahidi, a compté sur la coke pour la récupérer après quelques mois difficiles.

La toxicomanie de Leyla a atteint un nouveau creux à Emmerdale[/caption]

Leyla a été prise en flagrant délit par David à Take a Vow[/caption]

Dans l’épisode de ce soir, elle a attrapé son petit sac de poudre après que Kim Tate l’ait renvoyée de l’organisation de son mariage.

Alors que Kim quittait Take A Vow, Leyla se dirigea directement vers la table et commença à faire sa ligne, échouant à verrouiller la porte d’entrée dans sa hâte d’obtenir un coup.

En maudissant Kim, Leyla a eu un choc quand David est entré derrière elle et lui a demandé ce qu’elle faisait.

Leyla a essayé de bluffer pour s’en sortir, disant qu’elle était stressée après que Kim l’ait abandonnée et ait pensé à l’essayer pour la première fois, mais David n’y croyait pas.

Son ex a alors admis qu’elle avait pris de la coke «trois ou quatre fois» au cours des derniers mois après que Suzy lui ait donné la drogue.

Mais encore une fois, David n’était pas entièrement convaincu et est sorti dans la rue, insistant sur le fait qu’ils devaient le dire au mari de Leyla, Liam.

Leyla l’a suivi et l’a supplié de lui rendre le paquet, mais David a refusé et a exigé qu’elle dise la vérité à son épouse.

Mais elle a dit : « Je n’ai pas besoin d’aide David, j’ai juste été un peu stupide c’est tout.





« S’il te plaît David, ne le dis pas à Liam, il déteste la drogue et il déteste ce que la drogue fait aux gens et il me détestera s’il découvre que j’en ai pris.

«Je promets que je vais travailler sur mes problèmes, je vais faire tout ce qu’il faut… Je vais voir un thérapeute, je vais méditer, peu importe, juste pour me remettre les idées en place.

“Je ne prendrai plus jamais de drogue, mais s’il te plait, ne le dis pas à Liam, si tu lui dis que ça mettra fin à notre mariage… ne fais pas ça David.”

Alors que David réfléchissait à ce qu’il fallait faire et que les crédits roulaient, les téléspectateurs d’Emmerdale se sont rendus sur Twitter pour discuter de la toxicomanie de Leyla.

L’un d’eux a écrit: “Je jure que si quelqu’un ne le dit pas à Liam.”

Un autre a ajouté : « David devrait donner un ultimatum à Leyla. Soit elle le dit à Liam, soit il le fera. Jacob mérite mieux. Elle ne s’arrêtera pas tant qu’ils ne l’auront pas identifiée à la morgue.

Un troisième a tweeté: “Leyla plaide, pas beau et elle ment.”

Emmerdale est disponible sur ITV Hub.