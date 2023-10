Les fans d’Emmerdale sont en colère contre le fait que le personnage « égoïste et idiot » devrait être supprimé de la série – furieux « ils sont insupportables ! »

Les fans d’EMMERDALE ont clairement exprimé leurs sentiments sur un personnage « insupportable » qu’ils souhaitent retirer de la série.

Le feuilleton ITV a connu de nombreux va-et-vient ces derniers mois.

Rex

ITV

Aaron Dingle est revenu plus tôt ce mois-ci[/caption]

Plus particulièrement, Danny Miller est revenu dans le rôle d’Aaron Dingle dans un scénario dramatique lors de la Super Soap Week d’Emmerdale la semaine dernière.

Si le personnage a été très apprécié des téléspectateurs – notamment pendant les années « Robron » – certains ne sont pas satisfaits de la dernière incarnation d’Aaron.

Après avoir perdu sa sœur Liv dans la tempête à la même époque l’année dernière, ce dont il reproche à sa mère Chas et à sa liaison avec Al Chapman, Aaron est revenu sous une version plus amère et méchante de lui-même.

Aaron a été kidnappé par Cain Dingle et son frère Caleb avant de sortir de la ferme et de renverser le méchant Harry après avoir pris Chas en otage.

Mais Aaron est sur le sentier de la guerre après que les frères ont pris les 30 000 euros il avait mis la main dessus Italie pour payer Harry, et l’épisode de ce soir l’a vu revendiquer la voiture de Caleb et décider qu’il resterait dans son appartement dans le cadre de son remboursement pour avoir pris le argent.

S’adressant à X – anciennement Twitter – un fan d’Emmerdale s’est plaint : « Aaron est toujours le même idiot juvénile égocentrique et égoïste qui s’apitoie sur lui-même et qui veut toujours tout faire sur lui-même. Il est absolument insupportable. Pourquoi sur Terre est-ce qu’ils l’ont ramené ?

Un autre a ajouté : « Si c’est ainsi qu’Aaron va se comporter, je veux qu’il parte, il m’énerve !

Un troisième a tweeté : « Pourquoi ont-ils ramené Aaron comme un outil complet ! »

Pendant ce temps, un quatrième a partagé : « Je ne supporte vraiment pas Aaron. Il est tellement malheureux et en colère tout le temps. S’il reste dedans, je ne suis pas sûr de pouvoir continuer à regarder. Allégez-le ou débarrassez-vous de lui – s’il vous plaît !

Mais d’autres n’étaient pas d’accord, l’un d’entre eux écrivant : « Je sais qu’Aaron est tout grincheux. Mais je le trouve juste ADORABLE ! Lui qui se pavane dans le village comme s’il s’en fichait, alors que tout le monde sait qu’il souffre… typique.

Un autre a ajouté : « C’est ce que j’aime voir. Aaron prend sa revanche sur les Dingles ! »

Un troisième a tweeté : « Je tombe tout de suite amoureux du nouvel Aaron,

nous pourrions nous amuser beaucoup avec son nouveau côté sarcastique.

ITV

Cependant, certains téléspectateurs n’aiment pas la version d’Aaron revenu au village.[/caption]

Emmerdale est diffusé sur ITV1 et est disponible sur ITVX.